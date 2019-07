It’s better to burn out …

Mit dem BURN-Festival verabschiedete sich das Schauspiel-Ensemble von Hannover – und ließ den Geist von Cumberland noch ein letztes Mal hell auflodern.

Das letzte Wort hat das Ensemble. Dieses wunderbare, sehr besondere, mit vielfältigen Talenten gesegnete Künstlerkollektiv, das nun als Stern über Hannover verglüht und sich in alle Winde zerstreuen wird. Neun Tage im Juni konnte man sie alle noch mal hautnah erleben, mit ihren Herzensprojekten, an ihrem zweifellos liebsten Ort – in Cumberland, das gern „Hannovers schönstes Treppenhaus“ genannt wird, aber doch viel mehr ist. Oder vielmehr: gewesen sein wird.

Den ganzen Text gibt es hier:

www.stadtkind-hannover.de/Aktuelles