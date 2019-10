Die grauen Jahre sind vorbei!

In unserem Titel im Oktober-Stadtkind geht es um das Schwarz-Weiß-Denken, dass inzwischen in unserer Gesellschaft grassiert. Bei allen möglichen Themen stehen sich verschiedenste Fraktionen unversöhnlich gegenüber. Während die politischen Parteien gar nicht mehr wissen, welchen Menschen sie nun zuerst nachlaufen sollen. Es ist vertrackt. Schlägt man sich jetzt auf die Seite der radikalen Klimaschützer? Oder verprellt man damit jene Wähler, die einen zu schnellen Umbau der Wirtschaft für gefährlich halten? Mehr zum Thema Schwarz-Weiß-Grau im Oktober-Stadtkind!

Und wie jeden Monat ist das neue Heft randvoll mit knallharten Geschichten (gelogen und wahr), Anregungen und Informationen:

Hartmut El Kurdi berichtet über seine Erfahrungen mit Apfel-Wedges und Sackmessern im Allgemeinen und im Zusammenhang mit Theaterveranstaltungen im Speziellen.

und im Allgemeinen und im Zusammenhang mit Theaterveranstaltungen im Speziellen. Um PS-Porno, Schnitzel-Scham und des Deutschen liebstes Kind rankt sich Martin Kontzogs Elternkolumne in diesem Monat. Mit überraschendem Fazit …

und rankt sich Martin Kontzogs Elternkolumne in diesem Monat. Mit überraschendem Fazit … Anke Wittkopp stellt Ricarda und Udo Niedergerke vor, die mit ihrer Stiftung fast 400.000 Euro Spenden für Menschen in Not gesammelt haben.

gesammelt haben. In der Body-Shaming-freien Oase „BH-Lounge“ können mithilfe der Brafitterin und Inhaberin Anne-Luise Lübbe in Ruhe und ohne Stress BHs anprobiert werden. Mehr dazu unter der Rubrik „Der besondere Laden“.

können mithilfe der Brafitterin und Inhaberin Anne-Luise Lübbe in Ruhe und ohne Stress BHs anprobiert werden. Mehr dazu unter der Rubrik „Der besondere Laden“. Annika Bachem vermisst Schwarze Löcher , wenn man sie gerade mal brauchen könnte, um Riesen-Bockmist unauffällig aus der Welt zu schaffen.

, wenn man sie gerade mal brauchen könnte, um unauffällig aus der Welt zu schaffen. Der offene Brief geht an an das junge Paar, das neuerdings unter dem Autor wohnt … Na, was könnte ihm da wohl so zu Ohren gekommen sein? Bzw. aufs Papier …?

… obendrauf gibt es natürlich noch viel, viel mehr! Logo.



Außerdem liegt dem STADTKIND ein topaktuelles Sonderheft zum Thema „Alles nur Theater“ bei, womit tatsächlich die kleinen und großen Theater in Hannover gemeint sind. Und nicht Geschichten aus dem Rathaus … By the way: Unbedingt wählen gehen am 27. Oktober!!!