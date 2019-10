SCHAUSPIEL HANNOVER

Die erste Spielzeit unter der Intendanz von Sonja Anders steht ganz im Zeichen der Öffnung. Insgesamt 27 Neuproduktionen sind geplant, darunter zwölf Ur- und Erstaufführungen. Zu den Premieren kommen Übernahmen von anderen Theatern sowie diverse neue Formate, Gastspiele, Reihen und ein breit angelegtes Vermittlungsprogramm. „Wie wollen wir miteinander leben? Welche Menschenbilder vertreten wir? Heute und in Zukunft? Fragen, die wir in dieser Spielzeit bespielen möchten – mit gewagten Thesen, zarten Gesten, bewegten Körpern, verrückter Sprache und mit ganz unterschiedlichen Stücken“, so beschreibt Sonja Anders ihre Agenda …

