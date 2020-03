Am 4. und 25. März um jeweils 20 Uhr werden im Rahmen der

Kurz.Film.Tour 2020 je fünf Filme im Kino Medienhaus e.V. gezeigt. Weitere Infos

unter www.kurzfilmtournee.de.

Wir verlosen für beide Filmabende jeweils 2×2 Karten! Dafür müsst ihr nur eine EMail

mit dem Stichwort „Kurz.Film.Tour“ an gewinnen@stadtkind-hannover schicken

und mit etwas Glück könnt ihr + eine Begleitperson die Wettbewerbsbesten

Filme auf der großen Leinwand erleben.

Im November 2019 sind in der Hamburger Elbphilharmonie die

Lola-Filmpreise des Deutschen Kurzfi lmpreises verliehen worden.

Es war zugleich der Startschuss für die Kurz.Film.Tour 2020, die

diesmal in Hannover losgeht: An zwei Terminen im März werden

zehn herausragende Filme aus dem aktuellen Wettbewerb im Kino

Medienhaus präsentiert. Zunächst sind am 4. März fünf der besten

nominierten Filme zu sehen – darunter z.B. „Dorotchka“ von

Olga Delane, ein Dokumentarfilm über das Leben einer 80-jährigen

Frau in einem sibirischen Dorf, und „Lake of Hapiness“ von

Aliaksei Paluyan, der die Geschichte der neunjährigen Halbwaisen

Jasja erzählt. Die fünf Wettbewerbssieger werden anschließend

am 25. März gezeigt, u.a. „Der Proband“ von Hannes Schilling über

einen Arbeitslosen, der sich für Geld auf immer gefährlichere medizinische

Tests einlässt, und der Animationsfilm „Inside Me“ von

Maria Trigo Teixeira über eine Frau, die sich mit ihrer Schwangerschaft

auseinandersetzt. Ebenfalls prämiert worden sind „Die

letzten fünf Minuten der Welt“ von Jürgen Heimüller (Bild), „Blue Boy“

von Manuel Abramovich und „Wir sprechen heute noch Deutsch“

von Clara Winter und Miguel Ferráez.