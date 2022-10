Der besondere Laden – vomFASS

Bei „vomFASS“ in der Grupenstraße heißt es „sehen, probieren, genießen“. Ob für sich oder als Geschenk für die beste Freundin oder den Opa – hier wird wahrscheinlich jede*r fündig.

„Ich hatte einen festen Job, aber immer die Idee, mich mit einem Feinkostgeschäft selbstständig zu machen“, erzählt Karen Falkenhagen. Seit zehn Jahren gibt es nun auch in Hannovers Innenstadt ein „vomFASS“. Und seit fünf Jahren ist auch ihr Mann Jürgen Stellmacher mit an Bord. Gemeinsam vertreiben die zwei diverse Produkte für Feinschmecker*innen. Essige, Öle, Liköre, verschiedene Gin-Sorten, Obst- und Weinbrände, Rot-, Weiß- und Roséweine – die Liste ist lang und alles kommt direkt vom Fass. Daneben haben sie auch andere unterschiedliche Feinkostprodukte im Angebot wie etwa Gewürze, Senfsoßen, Aufstriche, Nudeln und Pesto. Ins ausgewählte Sortiment kommt nur, was Karen Falkenhagen und Jürgen Stellmacher zuvor selbst getestet haben. Und das zählt nicht nur für die beiden: „Alle Produkte, die wir haben, kann man vorher probieren. Das ist ein bisschen wie Eventeinkaufen.“ Wenn einem gefällt, was man schmeckt, dann lässt man sich das Produkt anschließend in der gewünschten Menge abfüllen. Dafür kann man vor Ort Flaschen erwerben oder man bringt mit, was man noch zu Hause hat. Der Aspekt der Nachhaltigkeit steht im Vordergrund, auch verpackt wird weitgehend plastikfrei, die Produkte sind möglichst regional und stammen aus der hauseigenen Produktion oder von kleinen Manufakturen – es sind eben keine Massenprodukte.

„Für Feinschmecker und Genießer ist das hier das Paradies. Wir leben das auch so, da wir unsere Produkte selbst nutzen“, erklärt Stellmacher lachend. „Das macht aus unserer Sicht vomFASS aus: tolle Produkte, für jeden Geschmack etwas dabei und ein riesengroßes Sortiment. Besonders ist bei uns auch der enge Kontakt zu den Kund*innen. Wir beraten gerne ausführlich. Fragen sind willkommen.“

Seit Corona liefert „vomFASS“ auch bis vor die Haustür. Ganz bequem von zu Hause, per Telefon oder per Mail, kann in der Grupenstraße bestellt werden.

In den letzten 10 Jahren haben sich Karen Falkenhagen und Jürgen Stellmacher in Hannover als geschätztes Feinkostgeschäft etabliert. „Ein großes Dankeschön an unsere vielen Kundinnen und Kunden, die uns über all die Jahre die Treue gehalten haben“, betont Karen Falkenhagen.

Im Rahmen des zehnjährigen Jubiläums startet jetzt im Oktober eine Jubiläumsverlosung. Zu gewinnen gibt es zum Beispiel zwei verschiedene Adventskalender, Präsentkörbe mit Einkaufsgutscheinen oder ein eigens zusammengestelltes Kochbuch. „Wir haben immer kleine Rezepte des Monats mit unseren Produkten, die schnell gehen, einfach, lecker und trotzdem etwas Besonderes sind.“ Über die letzten zehn Jahre sind so einige Leckereien zusammengekommen und sie versammeln sich nun auf Wunsch der Kund*innen zu einem Kochbuch. Dieses kann man aber nicht nur gewinnen, sondern auch regulär im Laden erwerben. „Unser großes Ziel ist es, dass hier jede Kundin und jeder Kunde glücklich raus geht. Ob er dann einen Fünf-Euro-Bon oder einen Hundert-Euro-Bon hatte, ist nicht ausschlaggebend.“

Jule Merx

vomFASS Hannover

Grupenstraße 1, 30159 Hannover

Öffnungszeiten: Mo-Fr 11-18 Uhr, Sa 11-16 Uhr

Website: www.vomfass-hannover.de

Tel.: 0511-940 505 52

E-Mail: vomfass-hannover@t-online.de