Neu in der Stadt: Off to new Adventures!

Gerade in einem Alltag, in dem ständige Erreichbarkeit gefordert wird, war Off-sein nie wichtiger als jetzt. Unter diesem Motto eröffnet die Campervermietung „Off“ einen neuen Standort in Varen­heide und ermöglicht so Campingtrips und Vanlife nun erstmals auch ab Hannover. „Off“ vermietet Cam­pervans, Kastenwägen und Wohnmobile für Wochenenden in den Bergen oder Familienurlaube am Meer. Bei „Off“ geht es darum, Momente in der Natur zu genießen, Zeit mit Freund*innen zu ver­bringen und Erinnerungen zu schaffen, die bleiben. 2016 gegründet, entsprang „Off“ der Mission, Reisemomente des Vanlifes für mehr Menschen zugänglich zu machen. Unter dem Namen „Camper­Boys“ wuchs das Unternehmen schnell zu einem vielfältigen Team, was 2023 zu einem Rebranding in den Namen „Off“ führte. Inzwischen ist „Off“ ein Travel-Unternehmen, das über die Campervermietung hinaus individuelle Routenplanung durch den „Off Guide“ anbietet. Mit der Entwicklung des Camper Abos geht Vanlife jetzt auch mit Mieten im Monatsformat. Auch für das eigene Zuhause auf Rädern können Camper bei „Off“ gekauft werden. Die „Off“-Station in Hanno­ver wird der 10. Standort in Deutschland und ergänzt so die bisherigen Städte München, Hamburg, Berlin, Stuttgart, Düsseldorf, Frankfurt, Nürnberg, Halle und Weilheim an der Teck. Die Erweiterung um den neuen Standort ist dabei ein echter Gewinn: In 3-5 Stunden erreicht man von Hannover aus beinahe alle deutschen Nachbarländer.

„Off“ wird am 15. April eröffnet.

Mehr Infos auf www.off-campers.com.