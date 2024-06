Stadtkinder wundern sich…… dass die CDU/CSU so sehr dagegen ist

Wenn sie übernehmen, machen sie die Legalisierung umgehend rückgängig. Selten war die Union so geschlossen einer Meinung: Die Cannabis-Legalisierung ist des Teufels!



Aber warum?

Sie hat ja einen guten Grund. Wenn man sich mal so insgesamt die politische Bilanz der vergangenen 15 oder 20 Jahre anschaut, wenn man zum Beispiel eine Ausgabe der Tageschau aus dem Jahre 2004 mit einer Ausgabe von letzter Woche vergleicht, dann ist da plötzlich ganz viel Traurigkeit, ganz viel Resignation.

Deutschland hat in den letzten zwei bis drei Dekaden wirklich kaum noch was geschissen gekriegt, die Themen waren schon damals die gleichen. So gut wie nichts ist passiert. Wir lagen tief im Dornröschenschlaf und haben unfassbar viel verpennt. Und jetzt folgt die Götterdämmerung. Jetzt springt uns jeden Tag die Misere mit Anlauf und nacktem Arsch ins Gesicht.

Aber die Politik diskutiert nur noch populistisch das, was die Menschen angeblich wollen, statt sich ernsthaft den Problemen zu widmen. Viel Substanzielles kommt nicht dabei heraus. Das Einzige, was angesichts der großen Trostlosigkeit nun noch halbwegs gute Laune verspricht, ist ein vernünftig bestückter Joint, eine tägliche Dosis, die uns allen Dank der Legalisierung dieses wunderbare Scheißegal-Gefühl beschert. Zum Frühstück, nach dem Mittagessen und zum Abendbrot – zugedröhnt ist alles nicht mehr ganz so schlimm.

Also, die Legalisierung ist für alle politischen Parteien eine gute Sache, weil ein hart bekifftes Volk nicht mehr so sehr mitschneidet, was für Vollpfosten regieren oder opponieren.

Wenn die Union die Legalisierung bei nächster Gelegenheit kassiert, schneidet sie sich also tief ins eigene Fleisch – denn besser wird’s mit denen ja auch nicht werden. Warum also sind sie so sehr dagegen? Masochismus? Maßlose Selbstüberschätzung? Sie müssten es doch eigentlich besser wissen, immerhin hat sich der Drogenkonsum beispielsweise in Bayern die letzten Dekaden ja voll bewährt. Da regieren regelmäßig die allergrößten Hirnis und trotzdem sind dort alle total zufrieden. Keiner merkt’s, weil alle voll einen sitzen haben.

Oder geht es der Union am Ende nur darum, die Grünen zu ärgern – die bekanntlich alle kiffen wie nichts Gutes. Das könnte natürlich sein. Wäre zwar ziemlich infantiler Scheiß, aber wie gesagt, Politik ist ja immer mehr Sandkasten. Liebe Union, seid bitte gnädig. Lasst uns lieber gemeinsam überlegen, was wir noch legalisieren, wenn demnächst die AfD am Steuer sitzt. Dann braucht es wesentlich härtere Substanzen.

