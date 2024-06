In der Juni-Ausgabe beschäftigen wir uns neben den vielen monatlichen Rubriken zu Stadt, Kultur und Co. mit dem Thema „die aufgehetzte Republik.

In unserer Sommer-KaufLust versammeln wir schon seit einigen Jahren immer zur Jahresmitte die aktuellen Angebote einiger Geschäfte aus den Stadtteilen Hannovers. Ende November erscheint dann wieder unser großer Einkaufsführer KaufLust, der jedes Jahr auf rund 200 Seiten einen Überblick über die vielen Einkaufsmöglichkeiten auch jenseits der großen Einkaufsstraßen bietet. Es ist ganz einfach, die mit viel Liebe und Engagement geführten Geschäfte

in Hannover zu unterstützen – bewusst nebenan einkaufen hilft. Nur so bleibt die besondere Einkaufskultur in Hannover nachhaltig erhalten. Und es lohnt sich gleich doppelt, denn die persönliche Beratung gibt es nur vor Ort. „Einkaufen nebenan!“ sollte für uns alle ein Anliegen sein. Gerade die kleinen, inhabergeführten Geschäfte bereichern

unser Straßenbild und machen unsere Stadtteile erst so richtig lebenswert.

Wir wünschen viel Spaß beim Stöbern und Entdecken!

