Neu in der Stadt: No MeanInk

Am 11. Mai hat in Hannovers Südstadt ein neues Tattoostudio eröffnet: No MeanInk.

Tattookünstlerin Sarah Flamme hat bereits als Kind für das Zeichnen gebrannt und freut sich, ihre Leidenschaft nun mit ebenso tattoobegeisterten Menschen teilen zu dürfen.

Zunächst äußerte sich die Kreativität der gebürtigen Hannoveranerin vor allem in Form von Graffiti.

Nach einer Ausbildung zur Physiotherapeutin und einem berufsbegleitenden Studium im Gesundheitsmanagement hat sie 2016 schließlich damit begonnen, sich intensiver mit der Thematik des Tätowierens auseinanderzusetzen. Schnell stand der Entschluss fest und sie hat ihr künstlerisches Hobby zum Beruf gemacht.

Schon ein Jahr später hat Sarah Flamme im Studio Delicious Pain eine Lehre begonnen und ist seit 2018 selbstständig als Tätowiererin tätig.

Während der vergangenen sechs Jahre hat sie an zahlreichen Seminaren teilgenommen, darunter eines in Frankreich bei dem weltbekannten Tätowierer Thomas Carli Jarlier sowie ein Online-Seminar von Luigi Mansi.

Darüber hinaus hat sie live von Ralf Nonnweiler und Erich Rabel lernen dürfen.

Selbst beschreibt Sarah Flamme sich als ehrgeizig und selbstkritisch, sodass sie stets anstrebt, sich zu verbessern und ihren Kund*innen eine Freude zu bereiten, die unter die Haut geht.

Auf Terminanfrage kreiert die Tattookünstlerin Realistic- und Abstract Realistic-Tattoos sowie Cover Up-Motive.

No MeanInk

Sonnenweg 9, 30171 Hannover

Tel. 0511 7800891

E-Mail nomeanink@gmail.com

http://www.nomeanink.com



https://www.facebook.com/SarahFlammeTattoo