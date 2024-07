Neu in der Stadt: Physio 27

Zwischen der Innenstadt und der Nordstadt bieten Farah und Yamil Abumohor Schatte in ihrer neuen Praxis für Physiotherapie am Klagesmarkt eine breite Palette an Behandlungen an.

Von klassischer Krankengymnastik und therapeutischen Massagen bis hin zu Elektrotherapie und Beckenbodentraining hat das junge Team eine ganze Menge drauf.

Auch außergewöhnlichere Behandlungsmethoden werden hier angeboten: zum Beispiel Fango-Behandlungen oder Flossing. Ersteres sind Wärmebehandlungen mit gemahlenem vulkanischem Gestein, das in Form von Schlamm auf den Körper aufgetragen wird, um eine positive Wirkung zu erzielen. Beim Flossing werden einzelne Körperteile mit einem speziellen Gummiband zeitweise abgeschnürt, um die Mobilität der Gelenke und Muskeln zu trainieren.

Allerdings ist Physio27 keinesfalls nur eine Praxis für Physiotherapie. Es ist gleichzeitig auch Ausstellungsraum, denn Yamil dekoriert dort die Wände mit seinen eigenen Kunstwerken.

Er beschäftigt sich hauptsächlich mit figurativer Malerei und Zeichnung und möchte mit seinen bunten und kontrastreichen Arbeiten zum Nachdenken anregen.

All seine Bilder können auch käuflich erworben werden. Informationen dazu sind auf www.yamilschatte.com zu finden.

Physio 27

Am Klagesmarkt 27, 30159 Hannover

Öffnungszeiten Mo-Fr 7-19.30 Uhr

Tel. 0511 27019146.

www.physio27-hannover.de

https://www.facebook.com/people/Physio27-Hannover/61558568387979/

https://www.instagram.com/physio27hannover