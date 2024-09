So einfach geht’s:

Email an gewinnen@stadtkind-hannover.de, Betreff „Cold Years“, mit Namen auch des/der Begleiterin im Text.

Gewinner*innen werden per Email benachrichtigt. (Daten werden bei uns zum Ende der Verlosung gelöscht.)

Teilnahmebedingungen:

– Verlosung endet am 03.09.24, 24h.

– Rechtsweg ausgeschlossen.

– Pro Teilnehmer*in nur ein Preis.

– Gewinn nicht austausch- o. übertragbar.

– Gewinner*innen werden per Los ermittelt.

– Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook, Instagram oder Meta und wird in keiner Weise von diesen gesponsert, unterstützt oder organisiert.

– Durch Teilnahme akzeptieren die Teilnehmenden diese Bedingungen.

Alle Infos hier:

https://www.hannover-concerts.de/events/cold-years-lux-96fd1cb38087/

#hanovercityofmusic #livemusik #konzert #hannoverkonzerte #coldyears #HannoverLux #Lux