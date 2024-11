Seit mehr als einem Jahrzehnt erscheint Hannovers Einkaufsguide No 1 für den inhaber*innengeführten Einzelhandel, die KaufLust, in hoher Qualität und ansprechendem Format immer Ende November und pünktlich zum Weihnachtsgeschäft.

Das Format wurde vom STADTKIND-Verlag in Kombination mit der Kampagne „einkaufen nebenan“ gezielt zur Unterstützung von lokalen, regionalen Unternehmungen, Künster*innen und für den stationären Einzelhandel entwickelt.

Die KaufLust bietet den Teilnehmenden eine viel beachtete und bei den Leser*innen beliebte Plattform, um sich ganzseitig sowohl günstig als auch zielgruppenorientiert zu präsentieren.

Format: A5 quer

Erscheinungsweise:

1 x jährlich Ende November als eigenständiges Heft, limitiert auf 196 Seiten.

1 x jährlich zum Frühsommer als Beleger im Stadtkind.

Die KaufLust liegt zum Abgreifen und Schmökern sowohl in Hannovers Kulturstätten und Veranstaltungsorten aus als auch in vielen namhaften Bars und Restaurants, bei allen teilnehmenden Läden, in Arztpraxen und Kanzleien und noch vielerorts mehr.

Auf Grund des praktischen Handtaschenformats wird sie gerne mitgenommen und die Leute haben sie lange bei sich.

Um den Aufwand für Teilnehmende möglichst schmal zu halten: einfach nur je nach Format-Wunsch 3 – 5 Bilder in ordentlicher Auflösung schicken, den Wunschtext (ca. 420 Zeichen) und die aktuellen Öffnungszeiten und Kontaktdaten. Um alles weitere (Layout, QR-Codes zum leichten Auffinden bei GoogleMaps, Verweis auf die Webseite oder eine Social-Media-Präsenz, bitte Bescheid geben, was gewünscht ist) kümmern wir uns.

Ansonsten kann uns gerne auch eine selbst gestaltete Seite geliefert werden (Format: A5quer, Auflösung min. 300DPI)

Wir doppeln Eure Sichtbarkeit. Online auf der KaufLust-Seite ist ein Eintrag dann inklusive.

Zusätzlich präsentieren wir Euch bei einkaufenNebenan auf Instagram und Facebook. Die Kachel gestalten wir für Euch!

Und alle Teilnehmenden in der KaufLust werden im Laufe des Jahres auch auf Stadtkinds Instagram – und Facebook-Kanal vorgestellt.