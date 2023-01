Neu in der Stadt und altbewährt: Heinz & Heinz jetzt am Lister Platz

Heinz & Heinz

Der bereits seit 1994 in Hannover etablierte Laden Heinz & Heinz ist zum Jahresbeginn umgezogen. Von der Gretchenstraße auf der belebten Einkaufsstraße Lister Meile ging es 650 Meter weiter zur Ferdinand-Wallbrecht-Straße 3 am Lister Platz.

Heinz & Heinz ist auf Bilder, Postkarten, Rahmen und Geschenkartikel spezialisiert. Herausragend ist das große Sortiment und der individuelle und professionelle Beratungsservice.

Ebenfalls wird der Beratungsbesuch in den eigenen Geschäftsräumen oder auch zu Hause angeboten, um beispielsweise Bilder oder Galerieschienen fachgerecht zu montieren.

Damit ist Heinz & Heinz nicht nur ein Laden für besondere Geschenkartikel, es ist ein Fachbetrieb für Bilderrahmungen, Galerieschienen, Kunstdrucke und Bildveredelungen.

Der Laden bietet maßgefertigte Bilderrahmen und eine gewaltige Auswahl von mehreren tausend Bilderleisten. Die Rahmen können in der hauseigenen Werkstatt millimetergenau nach den eigenen Wünschen angefertigt werden.

Selbstverständlich finden sich auch kostengünstigere Wechselrahmen in Standardformaten in diversen Farben und mit unterschiedlichen Profilen im Angebot.

Zusätzlich gibt es Passepartouts im Sortiment, für Bilder, die im Format aus dem Rahmen fallen. Es kann aus rund 200 Farbtönen und drei Materialstärken gewählt werden.

Heinz und Heinz bietet auch Bildveredelungen an wie z.B. Plexilight, Aludibond oder Leinwandkaschierung.

Zusätzlich können Digitaldrucke aus eigenen Dateien auf Fotopapier oder Leinwand angefertigt werden.

Auch eine große Auswahl an Kunstdrucken aller Stilrichtungen gehört zum Sortiment:

Von alten Meistern der klassischer Kunst über Künstlern*innen der Gegenwart bis hin zu S/W und Farbfotografien ist eine umfangreiche Auswahl im Geschäft vorrätig. Außerdem stehen tausende von Motiven aus zahlreichen Katalogen zur Verfügung, die kurzfristig bestellt werden können.

Abgerundet wird das vielseitige Angebot durch eine riesige Auswahl an ausgefallenen Geschenkartikeln.

Regelmäßige Messebesuche sorgen auch hier für eine stetige Erweiterung des Sortiments.

Last but not least führt das Geschäft eine riesige Auswahl an Post- oder Grußkarten: egal ob S/W – oder Farbfotografien, Kunstkarten aus allen Epochen, Motive mit bösem und nicht so bösem Humor und natürlich ausgefallene Geburtstags-, Hochzeits- und andere Karten für jeden Anlass.

Alle festen Mitarbeiter*innen des Hauses sind ausgebildete Fachkräfte, auch ein Tischler, eine Glaserin, eine Buchbinderin und Grafikerin sind mit dabei.

Somit hat man als Kund*in bei Heinz & Heinz die Gewissheit, dass alle Fertigungsschritte, die in der hauseigenen Werkstatt ausgeführt werden, in höchster Qualität aus eigener Hand erfolgen.

Heinz & Heinz

Ferdinand-Wallbrecht-Straße 3,

30163 Hannover

Öffnungszeiten: Mo-Fr 11-19 Uhr, Sa 11-17 Uhr.

Tel.: 0511 313411

E-Mail:info@heinz-heinz.de.