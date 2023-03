Neu in der Stadt: Göing vegan

Erste vegane Göing-Filiale in Hannover

Wer sich vegan ernährt, kann sich seit dem 11. Februar über Göings erste vegane Bäckereifiliale freuen, die das hannoversche Familienunternehmen in der Jakobistraße 2 eröffnet hat.

Direkt am Lister Platz gibt es nun exklusive vegane Produkte, die es in keiner der anderen Göing-Filiale gibt:

Eine Auswahl an Kuchen, Stullen und Feingebäcken, wie z.B. Zimtschnecken und

gefüllte Croissants gehören zum rein pflanzlichen Sortiment. Göings Backwaren-Angebot besteht bereits heute zu 80 % aus veganen Produkten. Schon seit ein paar Jahren wird komplett ohne Kuhmilch.

Und weil die Zahl der Veganer*innen langsam aber stetig wächst, war nun auch die Zeit für eine rein vegane Filiale gekommen.

Eine weitere Neuheit: es kann ausschließlich bargeldlos bezahlt werden.

Eine Auswahl des neuen Angebots gibt es auch im Onlineshop: So können die exklusiven Produkte auch nach Hause oder in eine der anderen 30 Göing-Filialen geliefert werden.

Jakobistraße 2, 30163 Hannover.

Mo bis Fr 7-17 Uhr, Sa + So 8-16 Uhr.