Ein offener Brief an Volker Wissing

Lieber Volker,

Danke!

Du hast die Eier aus Stahl, du bist unser Mann in Brüssel!

Fast wäre er zerplatzt, unser großer Traum. Aber du hast aufgepasst. Du hast den Ball im Spiel gehalten.

Du hast diese grünen Verbots-Fanatiker ausgebremst. Danke! Danke! Danke! Jetzt lohnt es sich wieder, morgens aufzustehen und unseren Traum zu leben.

Denn eines Tages werden wir es geschafft haben, eines Tages werden auch wir einen Porsche fahren, aber auf gar keinen Fall einen E-Porsche, sondern ein richtiges Auto, das richtige, geile Geräusche macht, das noch klingt und duftet, wie ein echtes Auto. Okay, es fährt dann halt mit e-Fuels, mit Weichei-Benzin, aber das macht ja eigentlich nichts. Könnte sogar ganz cool sein, weil sich das in einigen Jahren nur noch eine Elite leisten können wird. Und zu der werden wir gehören, nach unserem Jurastudium. Gar keine Frage.

Man muss sich einfach frühzeitig entschließen, die eigenen, ganz persönlichen Interessen radikal an die erste Stelle zu setzen und auf den gesamten Rest vollständig zu pfeifen, man muss sich entscheiden, ein Gewinner zu sein – und wenn man sich dann beizeiten noch das richtige Parteibuch besorgt, hat man irgendwann ausgesorgt, spätestens nach der politischen Karriere, weil man all die lukrativen Aufsichtsratsposten bekommt, als Dankeschön, weil man immer so nett war. Okay, ein bisschen Glück gehört auch dazu. Man muss ja leider erst gewählt werden hierzulande, man kann sich die Plätze im Parlament (noch) nicht kaufen. Bisschen ärgerlich. Aber wenn dann irgendwann der Clou gelingt, wenn das Schicksal einen als Teil einer kleinen, käuflichen Lobby-Partei ohne Anstand und Moral auf die Regierungsbank setzt, dann hat man einfach mal gewonnen.

So wie du. Jackpot! Und klar, natürlich muss man dann zwischendurch auch mal ein bisschen was aushalten können auf dem Weg zum Ziel. Da darf man sich nicht zu schade sein. Da muss man sich mit Chuzpe in die diversen Talkshows und Interviews setzen und einfach mal kompletten Scheiß erzählen. Da muss einem die Forschung egal sein, da muss man die Wissenschaft ausklammern, da dürfen einen die Fakten nicht interessieren! Das ist fortgeschrittene Rhetorik. Wie besteht man Diskussionen, ohne ein einziges sinnvolles Argument? Indem man Volker Wissing ist! Das ist schon die ganz hohe Kunst. Da braucht es nur ein paar gute Schlagwörter wie Technologieoffenheit. Und man darf nie vergessen zu betonen, dass man nichts verbieten will. Und dass man die Leute bei der Transformation mitnehmen muss. Gerade die einfachen Leute, die es nicht so dicke haben.

Und dann lacht man sich gemeinsam mit den anderen Ego-Shootern in der Parteizentrale einen Ast, weil die einfachen Leute tatsächlich so einfach sind, dass sie den ganzen Mist tatsächlich fressen.

Die merken gar nicht, wie fulminant sie verarscht werden.

Wunderbar! Hoch die Tassen! Auf die Zukunft – ohne Tempolimit und mit echten Boxermotoren.

Wie geil ist das denn?

Danke, Volker!

Danke, FDP!

GAH