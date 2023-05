Der besondere Laden: Marien-Apotheke

Der besondere Laden – Die Marien-Apotheke

Tabletten gegen den Reizhusten, ein Wundermittelchen gegen die pochenden Kopfschmerzen oder eine Creme gegen die trockene, juckende Haut. Apotheken sind Anlaufstellen für Momente, in denen wir uns nicht ganz so fit fühlen. Die Helfenden in der Not. In Hannover sticht die Marien-Apotheke ganz besonders hervor – und das seit 150 Jahren.

„Wir bilden eigentlich alles ab, was es auf dem Markt gibt. Es gibt nichts, was wir nicht können“, erklärt Philip Winter, seit 2018 alleiniger Inhaber der Marien-Apotheke. Von der Klinikversorgung, einem eigenen Steril-Labor, einer Zytostatika-Abteilung, einem Schwerpunkt für Erkrankte an Multiple Sklerose und eine Versorgung von Hämophilie-Patienten bis zur intensiven Beratung der Kundschaft – die Marien-Apotheke ist besonders breit aufgestellt. „Geht nicht, gibt’s nicht. Denn wo andere aufhören, machen wir weiter. Das ist unsere Mission. Irgendwie finden wir – im gesetzlichen Rahmen – immer eine Lösung, in allen Bereichen. Ob bei der Herstellung von Arzneimitteln oder bei Telefonaten mit den Kund*innen bei abrechnungstechnischen Fragen: Wir versuchen alles, dass es irgendwie funktioniert“, beschreibt Andrea Steding den Anspruch, die seit 15 Jahren in der Marien-Apotheke arbeitet.

„Diese Vielseitigkeit macht unseren Arbeitsplatz zu etwas ganz Besonderem. Kein Tag ist gleich. Das kann auch anstrengend sein, aber es macht unsere Arbeit immer wieder spannend. Das macht unheimlich Spaß. Apotheke ist schon toll“, fügt Winter hinzu.

Ein Konzept, dass seit 1873 funktioniert. „Tradition und Fortschritt – das ist unsere Devise. Sich immer nach vorne zu orientieren, ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist auch das Besondere an Herrn Winter – er ist ein sehr kreativer Kopf, der ganz viele Ideen hat und uns immer nach vorne zieht. So sind wir stets auf der Höhe der Zeit“, erzählt Andrea Steding. „Eine große Portion Glück gehört natürlich auch dazu“, fügt Winter hinzu. „Aber wir haben uns natürlich nie gescheut, neue Dinge auszuprobieren – auch wenn wir wussten, dass das zunächst keinen wirtschaftlichen Erfolg bringt. Wir sehen das als unsere Verpflichtung, unsere Dienstleistung, unsere Aufgabe als Apotheke.“

Seit der Gründung befindet sich die Apotheke in der Marienstraße. „Wir waren die achte Apotheke, die damals in Hannover eröffnete“, erzählt Winter. Das 150-jährige Bestehen wird jetzt im Mai, dem Gründungsmonat, gebührend mit vielen Aktionen gefeiert. Das Team der Marien-Apotheke hat sich einiges einfallen lassen: Aktionen für die Kleinsten, Beratungstage und eine Tombola erwarten die Kundschaft. 150 Jahre, 150 Cent (kostet ein Los), 150 tolle Preise – bei der Tombola kann man unter anderem einen Reisegutschein vom Reisebüro Beckmann und einen Speisegutschein vom Ristorante Tesoro gewinnen. Dazu locken Gewinne von Eis 2000, vom Restaurant Zio Totonno, von Betten Raymond, vom Restaurant Ginza und vom Restaurant Ca Phao Die Erlöse der Tombola werden dem Verein für krebskranke Kinder gespendet.

Mit der Aktion will die Marien-Apotheke ihrer Kundschaft etwas zurückgeben. „Ohne sie, aber auch ohne unseren Mitarbeitenden und unseren Arztpraxen wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Unser Paket stimmt einfach. Das ist ein Dank an alle, die dazu beitragen. Das beginnt bei den Reinigungskräften, die dafür sorgen, dass unsere Apotheke immer tipptopp aussieht und geht in alle Strukturen“, betont Winter. Er resümiert: „Das Schönste am Ende des Tages ist es, für unsere Kundschaft da zu sein. Wir haben diesen Beruf ja ergriffen, weil wir helfen wollen. Mit unserer Tätigkeit wollen wir dazu beitragen, Krankheiten zu lindern oder im besten Fall zu heilen. Und das auch gerne noch weitere 150 Jahre!“

Jule Merx