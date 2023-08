Die August – Ausgabe ist da!

Perfekte Lektüre für graue Stunden!

Die August-Ausgabe bringt wieder 116 abwechslungsreiche Seiten zu unserer Stadt.

U.a.:

– Ein offener Brief an Olaf Scholz

– El Kurdis Kolumne

– Randgruppenbeleidigung: Silberrücken

– Unbekannt verzogen: OMG! WTF! Die erste Kolumne zum Swipen

– Neu in der Stadt: mundus Fine Art Bakery

– Stan Lee, der nicht ganz dichte Dicher: WHO NEEDS FRIENDS

– Politisches: Zukunft 0.0

– bonnataxi: keine Bewegung!

– Stadtkinder bewältigen den Alltag: Dinge, die wir nicht verstehen

– Ehrenamtliches Engagement: Bio-Brotbox Hannover

– der besondere Laden: Cucumberland

– Stadtkinder trauern: um 243 Millionen Euro

– Stadtkinder essen: auf kulinarischer Pirsch im Al-Dar

– Der Freundeskreis im Gespräch: Vera Brand und Corinna Weiler

…u.v.m

Und wie immer: Ein letztes Wort: das Interview mit dem Ministerpräsidenten Stephan Weil



Und natürlich jede Menge Programm:

