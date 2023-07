Neu in der Stadt: Paper & Tea

Am 1. Juni eröffnete das Berliner Unternehmen seine Türen gegenüber der Oper.

Auf 230 Quadratmetern lädt der Store mit Tea-Bar zum Verweilen, Genießen und Träumen ein. Kernstück sind dabei die mit hohem Anspruch an Qualität und Ästhetik kreierten Produkte – von kunstvoll gefertigten Notizbüchern, über feinste Tee-Ernten bis hin zu eleganten und zugleich nützlichen Accessoires.

Eine Tribüne bietet nicht nur Platz zum Sitzen und Entspannen, sondern wird im Rahmen der P & T Tea Time Sessions regelmäßig auch als Bühne für kulturelle Events genutzt.

Und auch für die Kleinsten ist gesorgt: Erstmals überrascht Paper & Tea im Store mit einer bunten Pop-Up Fläche für Kinder. „Wir möchten in Hannover einen Ort schaffen, der zu einem lebendigen Treffpunkt wird. Hier sollen alle in unsere Welt eintauchen können, tolle Begegnungen, Gespräche und Produkte genießen“, erzählt Markus Schwitzke, Managing Director und CBO.

Das Store Design vereint japanische und skandinavische Einflüsse, um die Ursprünge der Tee- und Teekultur zu präsentieren und gleichzeitig den zeitgemäßen, urbanen Anspruch der Marke zu unterstreichen.

Das Farb- und Materialkonzept des Designs setzt auf Grautöne und natürliche Materialien wie Stein und Metall, ergänzt durch Shoji-Papier und Holzelemente sowie den Paper & Tea Illustrationen sorgen für eine gemütliche Atmosphäre.

Eine weitere Besonderheit ist zudem das bargeldloses Kassensystem.

Georgstraße 36, 30159 Hannover.

Tel. 0511 95731809.

E-Mail storehannover@paperandtea.com.

Öffnungszeiten: Mo-Sa 10-20 Uhr.