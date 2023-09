Neu in der Stadt: BoConcept Hannover

Der dänische Designmöbeleinzelhändler BoConcept verkündete die Übernahme des BoConcept Stores Hannover mit neuem Franchisepartner und eröffnete am 10.06. die neue Filiale in Mitte.



BoConcept steht für exklusive Kollektionen, die es so nur in den eigenen Stores gibt. Dafür arbeitet das Unternehmen aus Herning mit preisgekrönten Designern zusammen.

Hier wurde das dänische Traditionsunternehmen von den Tischlern Jens Ærthøj und Tage Mølholm gegründet. Heute ist BoConcept die größte und globalste Premium-Lifestylemarke im Einzelhandelssegment mit über 300 Stores in 65 Ländern.

Getreu dem Motto „Live Ekstraordinær“ will BoConcept und Franchiseinhaber Sören Boldt Kundinnen und Kunden mit einer branchenführenden Gestaltungsfreiheit zu einem einzigartigen, außergewöhnlichen und durch und durch individuellen Zuhause verhelfen.

Ob Sofas, Sessel, Betten, Tische oder Aufbewahrungslösungen: Nahezu alles aus den Kollektionen von BoConcept kann hinsichtlich Größe, Farbe und Material an die Wünsche und Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden angepasst werden. Ein besonderes Highlight ist auch die große Auswahl an Stoffen und Ledern. Mit dem exklusiven Interior Design Service hilft ein Team an erfahrenen Einrichtungsberatenden, Kundinnen und Kunden bei der Auswahl, Gestaltung und Kombination ihrer neuen Möbel.

Osterstraße 26, 30159 Hannover

Tel. 0511 21906877

E-Mail hannover@boconcept.de

Öffnungszeiten Mo-Fr 10-19 Uhr und Sa 10-18 Uhr

https://www.boconcept.com/de-de/stores/find-your-local-store/germany/boconcept-hannover