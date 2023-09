Im September bietet Mr. Q für 4 Wochen das „Roulette-Menü“ (im Wert von über 60,- Euro) für 2 Personen an.

Jede Woche gibt es ein 3-Gänge-Menü mit Suppe, Hauptgericht und Dessert für max. 18,- Euro pro Person.

So funktionierts:

– Sie bestellen das Roulette-Menü

– Nach dem Hauptgericht werfen Sie die Roulette-Kugel

– Die erzielte Zahl – von 0 bis 36 – bestimmt den Preis des Menüs für 2 Personen

– Auf Wunsch erhalten Sie freien Eintritt und einen 2 € Glücksjeton in der Spielbank und wahlweise einen Cocktail an der Bar im Mister Q oder der Lucky7-Bar

Wir haben es probiert und finden’s klasse!

Menü vom 11.09. bis 17.09.2023

Vorspeise:

Gyoza