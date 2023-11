Der besondere Laden: Miss Patty

Mit dem Zufallen der Ladentür von Miss Patty in der Deisterstraße geht gleich eine andere auf: „die Tür zur Kreativität“. In ihrem von Buchstaben bewohnten Atelier bietet Sandra Paradiek, die Frau hinter Miss Patty, Handlettering-, Kalligrafie– und Aquarell-Workshops an und teilt so ihre „immerwährende Liebe zum Schreiben.“





Wenn Menschen Sandra Paradiek in ihrer Schulzeit gefragt haben, was sie einmal werden will, hat sie gesagt: „Mutmacherin“. Wenn es diesen Job doch nur geben würde … Heute weiß sie, den gibt es. „Ich merke, mit dem, was ich hier tue, bin ich das. Ich bin eine Mutmacherin, um die kreative Tür zu öffnen. Fast alle sagen in den Kursen ,Ich bin nicht kreativ’. Aber kreativ ist jeder und jede. Die Tür ist lediglich zugegangen.“

In ihrem Laden in der Deisterstraße findet man kaum einen Fleck ohne Buchstaben. Eine Wand ist liebevoll mit kunstvollen Schriftzügen verziert, gegenüber findet sich selbst gestaltete Mode, Stoffe, Postkarten – „eigentlich alles, auf dem Schrift Platz nehmen kann.“

In der Mitte des Raumes mit den luftig hohen Decken steht das Herzstück ihres Ladens – ein großer Holztisch, darauf unzählige Stifte, Pinsel, Papiere und Farben in allen erdenklichen Variationen. „Mir geht es um Fülle“, erklärt Sandra. „Darum, dass man sich wirklich vollends ausprobieren darf. Hier muss man nicht sparen an Stiften und Papier!“

An diesem Tisch finden die Kurse statt, die Sandra regelmäßig gibt. Ob Handlettering, Kalligrafie oder Aquarell – bei Sandras Workshops begegnen die Teilnehmenden immer der Schrift. Und damit auch sich selbst. „Das Schreiben ist definitiv mehr als nur gestalten oder dekorieren. Das Schreiben bringt einen unfassbar zur Ruhe. Das, was du denkst, fühlst und gehen lässt, bringt dich absolut runter und holt dich aus dem Stress.“ Während der Kurse ist es deswegen auch meist sehr ruhig, nur leise Klaviermusik läuft im Hintergrund. „Schreiben und sprechen gleichzeitig geht nicht. Am Anfang wird immer noch ganz viel gesabbelt. Und dann merkt man so richtig, wie es innerhalb der fünf Stunden immer ruhiger wird. Es geht wirklich um die Begegnung mit dir selbst“, erzählt Sandra.

Der erste Kurs, den Sandra gegeben hat, war nur für ihre Freundinnen. Und sie war zunächst skeptisch. Kann das, was sie in fünf Jahren an Technik im Designstudium mit Schwerpunkt Schrift gelernt hat, in einem Kurs weitergeben werden? Doch schnell änderte sie ihre Meinung: „Das können wirklich alle. Außerdem macht es a) mich glücklich und b) die anderen auch. In meinen Kursen ist es total wichtig, dass es leicht geht. Dass man sich hier weder quälen noch anstrengen noch Leistung erbringen muss. Alles, was ich mache, darf leicht sein und dient dem Loslassen, der Entspannung und der Freude.“

Zunächst hat sie nach der ersten Erfahrung mit ihren Freundinnen nur sporadisch weitere Kurse gegeben und weiterhin hauptberuflich als Selbstständige für Werbeagenturen gearbeitet.

Doch dann kam ein harter Cut. Wie für viele andere krachte während der Corona-Pandemie ihr Arbeitsalltag zusammen. „Von jetzt auf gleich stand ich tatsächlich vor dem Aus“. Bei Sandra stieß das ein Umdenken an: „Ich habe gemerkt, dass ich mich besser darauf besinnen kann, was ich selbst in der Hand habe. Ich habe mich dann auf das Schreiben bzw. auf die Kreativworkshops konzentriert“. Eine Entscheidung, die eine große Portion Mut benötigte. „Die größte Herausforderung für Miss Patty war, das Vertrauen und den Glauben in mich selbst zu finden. Denn bis dahin gab es immer nur Sandra Paradiek für die Werbeagentur, für die Designerin, für andere Firmen. Aber da stand nie mein Name dahinter.“ Heute steht hinter Miss Patty mehr als nur ihr Name. „Wenn man wissen möchte, wer ich bin, muss man nur hier reinkommen.“

Miss Patty

Deisterstraße 39, 30449 Hannover

Tel.: 0151 50672691

E-Mail hello@miss-patty.de

www.miss-patty.de

● Jule Merx