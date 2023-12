Neu in der Stadt: Wilma Wunder

Ganz getreu dem Motto „Zuhause ist’s am schönsten“ öffnete Wilma Wunder Anfang September seine Türen. Das neue Restaurant ist neben weiteren Standorten in Deutschland nun auch in Hannover Mitte vertreten.

In blauer Neonschrift leuchtet „Bei Wilma werden Wunder wahr“ an der Wand – und der Spruch passt nicht nur zum gemütlichen Interior des Ladens, sondern ist tatsächlich Programm.

Wilma will zum Verweilen und Genießen einladen. Ein lichtdurchfluteter Raum, versehen mit dunklen Farbtönen und goldenen Akzenten, bietet fürs Auge schon eine gute Grundlage.

Doch das Wohlfühlen setzt sich auch im Bauch der Gäste fort.

Auf Wilma Wunders Speisekarte findet sich traditionell deutsche Hausmannskost, die mit einer Prise Kreativität verfeinert wird. Und aufgrund Ihres Ganztageskonzepts versorgt Wilma Wunder Kund*innen den gesamten Tag lang mit Gerichten jederart.

Die Speisekarte des Restaurants kombiniert Regionalität mit vielerlei kulinarischen Einflüssen. Dass tierische Produkte am liebsten von lokalen Händler*innen und aus artgerechter Haltung kommen, habe dabei oberste Priorität.

Wilma lädt mit Pancakes, Smoothie Bowls, Ei-Kreationen und handelsüblicher Stulle zum Frühstücken ein.

Die wohlig warme Hausmannsküche kann einen dann zusätzlich überzeugen, doch bis zum Mittag und/oder Abend zu bleiben. Denn Käsespätzle, Schnitzel jeglicher Art und sogar Rinderrouladen geben einem das Sonntagsessen-Feeling sieben Tage die Woche.

Und wer dann noch Platz im Bauch hat, kann sich an Wilmas Kuchensorten und Eisspezialitäten probieren.

Aber auch Getränke kommen bei Wilma Wunder nicht zu kurz. Kreative Cocktails, Shots und auch alkoholfreie Drinks finden auf der modernen Karte Platz und garantieren lange, lustigen Abende. Wilma Wunder ist in der Goseriede 6 zuhause und von nun an täglich von 9-23 Uhr, Freitag und Samstag sogar bis Mitternacht, für jeden Heißhunger gewappnet.

Wilma Wunder

Goseriede 6, 30159 Hannover

Telefon: 0511 51512170

Mo – Do von 09:00 – 23:00 Uhr

Fr & Sa von 09:00 – 00:00 Uhr

So von 09:00 – 23:00 Uhr

https://hannover.wilma-wunder.de/

hannover@wilma-wunder.de