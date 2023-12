Der besondere Laden: Café Erhardt

Mit dem Café Erhardt auf der Limmerstraße ist für Patty ein Traum in Erfüllung gegangen.

Hier gibt es nicht nur Kaffee, Kuchen und andere Köstlichkeiten, sondern viel mehr als man auf den ersten Blick wohl erahnen würde.

Es ist kurz nach neun Uhr morgens als Patty mit Milchtüten im Arm die Limmerstraße überquert und auf das Café Erhardt zusteuert. „Wir hatten keine Milch mehr da“, erklärt er, während er den Schlüssel im Schloss umdreht und die Tür zu seinem Café aufdrückt. Er durchquert den Raum und legt seine Besorgungen auf dem breiten Holztresen ab. „Erster Schritt: Die Kaffeemaschine muss an!“ Der zweite Handgriff geht Richtung iPad, dann läuft Musik. Einen kurzen Moment später strömt der Geruch von frisch aufgebrühtem Kaffee durch das Erhardt. Gemeinsam mit zwei Freunden, die zufällig in den Laden gestolpert sind, trägt Patty Stühle nach draußen, zündet Kerzen an und sortiert den Einkauf in die Kühlschränke und Regale. Nur wenige Augenblicke später stehen schon die ersten Gäste im Laden. „Guten Morgen“, ruft Patty über den massiven Holztresen.

Dass sich die Cafétür eigentlich erst in ein paar Minuten öffnet, ist hier egal, es fällt auch niemandem auf.

„Gastro ist bei mir immer so ein bisschen klebengeblieben, eigentlich schon seit ich 16 bin“, erzählt Patty, während er jeweils ein Messer und eine Gabel in eine Serviette rollt. Heute sitzt er zwischen Pflanzen und Holztischen in seinem eigenen Café. „Als ich mitbekommen habe, dass hier frei wird, habe ich mich in meiner Nachbarschaft umgehört, ob nicht jemand Bock hat. Und dann habe ich gedacht, vielleicht mache ich es einfach selbst.“ Patty rief seinen langjährigen Freund Hüssy an. „Der hat auch nicht lange überlegt. Noch am Telefon hat er ja gesagt“, erinnert sich Patty, während sein Blick durch das Café streift. Durch die großen Schiebefenster kann man das alltägliche Treiben auf der Limmerstraße beobachten. Gleich neben der Tür steht selbstgebackener Schokoladen-, Karotten- und Walnusskuchen, die Wände sind verziert mit Kunstwerken einer Freundin.

Inzwischen ist es draußen dunkel geworden. Trotz der kalten Novembertemperaturen sitzen auch in dem mit Paletten abgetrennten Außenbereich Gäste, eingemummelt in Decken und mit Körnerkissen auf dem Schoß. Drinnen riecht es nach Café und Glühwein, die Musik vermischt sich mit Stimmengemurmel. Immer wieder bringt Patty die Kaffeemaschine zum Dampfen und Zischen und reicht duftenden Kaffee über die Theke. Gegen 18 Uhr klingelt Pattys Telefon: Die Musiker sind da und wollten ihre Instrumente ausladen. Denn jeden Donnerstag verwandelt sich der vordere Bereich des Cafés in eine kleine Bühne, auf der Künstler*innen die Chance bekommen, ihre Musik zu präsentieren. Wo vor wenigen Minuten noch Menschen ihre Quiche gegessen und ihren Jayfusion, ein warmes Getränk aus Orangensaft, Ingwer und frischer Minze, getrunken haben, werden die Tische weggeräumt. Auf dem roten Teppich stapeln sich nun Instrumentenkoffer, Musikboxen werden auf Stangen geschraubt, Kabel entwirrt und in den Verstärker gesteckt. Gleich beginnt das Konzert.

Patty hat inzwischen eigentlich frei. „Ich bin einfach gerne hier“, meint er. „Und das mit der Musik fließt hier so rein. Das ist mir total wichtig. Wir haben abends diesen Platz, warum sollten wir ihn nicht nutzen?“, erklärt Patty, der selbst in einer Band spielt. Seine Mitarbeiter*innen Joschi und Anna reichen jetzt die Getränke über die Theke. Die beiden Geschwister sind sich einig: „Hier ist eine entspannte, familiäre Atmosphäre. Einfach ein sehr angenehmes Flair.“ Das Café ist inzwischen proppenvoll, alle Plätze sind belegt. Die ersten Gitarrenriffe erklingen, das Stimmengemurmel legt sich. Umringt von Freund*innen sitzt Patty neben anderen Gästen und lauscht der Musik. Als sich der Abend dem Ende zuneigt, steht er auf und verabschiedet sich von Anna und Joschi. „Den Abend werde ich nicht vergessen“, sagt er noch, dann ist er verschwunden. Denn morgen beginnt ein neuer Tag im Café Erhardt.

Café Erhardt

Limmerstraße 46, 30451 Hannover

Öffnungszeiten Mo 9.30-19 Uhr, Di 9-19 Uhr, Mi&Do 9.30-23 Uhr, Fr 9.30-21 Uhr, Sa 10-21 Uhr, So 10-19 Uhr

www.erhardt.cafe

Instagram @erhardt.cafe

E-Mail: hello@erhardt.cafe