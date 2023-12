Neu in der Stadt: Frittenwerk

Ende Oktober eröffneten in Hannover gleich zwei neue Filialen von Frittenwerk.

Im Frittenwerk treffen Imbissklassiker auf abwechslungsreiche Streetfood-Kreationen aus aller Welt. Seit 2014 steht die Pommesmanufaktur nicht nur für außergewöhnliche Frittengerichte, sondern auch für eine nachhaltige und lebendige Esskultur – erst in Düsseldorf, heute in vielen weiteren Städten deutschlandweit.

Zu finden gibt es die außergewöhnliche kanadischen Frittengerichte in Hannover in der Karmarschstraße, mitten in der City und im Hauptbahnhof.

Die bisherige Beliebtheit des Konzepts verspricht: Hier kommt alles andere als ein gewöhnlicher Imbiss auf die Stadt zu. Ein Hauch Kanada in Hannover. Herzstück der Speisekarte ist das kanadische Nationalgericht Poutine: Frei aus dem Französischen übersetzt heißt der Name so viel wie „Sauerei“. Statt mit einem Klecks Ketchup oder Mayo werden Fritten hierbei mit aufregenden Toppings und Saucen garniert. Neben dem kanadischen Klassiker – Pommes mit Bratensauce und schmelzendem Käse – finden sich unter anderem auch feurige Chili Cheese Fries, frische Guacamole und würziges Pulled Pork oder Schawarma auf der Karte.

Wer auf ungewöhnliche Toppings lieber verzichtet, bekommt natürlich auch die klassische Portion (Vegane-)Currywurst-Pommes. Saisonale Gerichte oder weitere Veggie-Optionen runden das Menü ab.

Der Store auf der Karmarschstraße bietet auf gleich zwei Etagen und der Sonnenterrasse zur Einkaufsstraße viel Platz für Gäste.

Und auch im Hauptbahnhof können sich Hungrige Besucher in ruhigen Sitznischen eine Auszeit gönnen. Auch ein Abhol- und Lieferservice gehört zum Angebot.

Frittenwerk

Ernst-August-Platz 1,

bei Gleis 7/8, 30159 Hannover. Mo-So 11-22 Uhr

Karmarschstr. 12-14, 30159 Hannover. Mo-Do 11-21 Uhr, Fr-Sa 11-22 Uhr, So 11.30-21 Uhr.