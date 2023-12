Neu in der Stadt: I Mori Bistro & Feinkost

Das I Mori Bistro & Feinkost öffnete Ende September, nur ein Jahr nach der Eröffnung des I Mori Ristorante in der Bandelstr. 2, in Hannovers Südstadt, ebenfalls seine Türen für alle Begeisterten der traditionellen italienischen Küche. Zu finden ist das Bistro in der Sallstraße 24, 30171 Hannover. Hier ist die Köchin die Mutter des Inhabers Salvatore Allia, die ihre Liebe zur italienischen Küche in die Gerichte einbringt. Traditionelle italienische Gerichte wie Lasagne und Cannelloni werden hier ebenso serviert wie Antipasti, Carpaccio und Vitello Tonnato;

Außerdem gibt es eine wöchentlich wechselnde Mittagskarte und eine wöchentliche Empfehlungskarte.

Das I Mori Bistro bietet ein italienisches Frühstück, ist aber auch der richtige Ort für eine Mittagspause mit Arbeitskollegen oder Familie und eignet sich auch für einen Aperitif, ein Glas Wein nach der Arbeit oder ein entspanntes Abendessen.

Das alles lässt sich im Charme der italienischen Atmosphäre genießen.

Sallstraße 24, 30171 Hannover

Tel. 0511 56932047.

E-Mail info@imori-bistro.com.

Öffnungszeiten Mo- Fr 9.30-20.30 Uhr, Sa 10-20.30 Uhr, Feiertags ab 16 Uhr.