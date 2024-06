Neu in der Stadt: Connox Outlet Store

Vor rund 20 Jahren in Hannover gegründet und seither mit der Stadt verbunden, ist Connox mittlerweile einer der marktführenden europäischen Online-Shops für Premium Wohndesign.

Auch das Logistikzentrum in Laatzen ist nur wenige Kilometer von der Innenstadt entfernt.

Was läge da näher, als mitten im Stadtzentrum einen Outlet Store zu eröffnen?

Am 6. April war es soweit: Mit einem großen Eröffnungsevent hat der Connox Outlet Store in der Berliner Allee 7 seine Türen geöffnet.

Auf 400 Quadratmetern finden Kund*innen nun stilvolle Accessoires, Leuchten und Textilien, aber auch größere Möbelstücke wie Sofas und Tische.

Die Connox GmbH legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und verantwortungsbewussten Umgang mit der Umwelt und ihren Ressourcen, weshalb man im Outlet Store saisonale Artikel und Markenware aus der Vorsaison, Musterkollektionen und sogenannte „B-Ware“ findet.

All das gibt es zu stark reduzierten Preisen und nur, solange der Vorrat reicht.

Dafür können die Neuerwerbungen gleich mitgenommen werden. Möbelstücke, die zu groß für das eigene Fahrzeug sind, können gegen Gebühr auch geliefert werden.

Wichtig ist zu wissen, dass im neuen Outlet Store nur Kartenzahlung möglich ist.

Connox Outlet Store

Berliner Allee 7

30175 Hannover

Mi-Fr 10-18 Uhr, Sa 10-17 Uhr.

