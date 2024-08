Neu in der Stadt: POMP

Mit POMP entwickelt die Landeshauptstadt die ohnehin virale Szene der Bildenden Kunst weiter.

In einer Gewerbeimmobilie in Hainholz, entsteht das neue Kultur- und Atelierzentrum POMP (AT).

Für dieses Projekt wird eine 700 Quadratmeter große Halle umgebaut und energetisch und barrierefrei saniert. „POMP soll zum einen dem Bedarf an nachhaltigen, bezahlbaren Arbeitsräumen für Künstler*innen in Hannover begegnen, als auch am Standort zur Demokratiebildung beitragen und eine Bereicherung sowohl für die Kulturlandschaft als auch die Stadtgesellschaft schaffen“, so Kulturdezernentin Eva Bender bei ihrem Besuch von POMP im Gespräch mit Künstler*innen.

Das Konzept sieht vor, dass hier neben Einzelateliers, Gemeinschafts- sowie Residenzateliers auch gemeinschaftlich zu nutzende Flächen wie ein Ausstellungsraum, – in dem Inklusion, Zugänglichkeit und Kooperation eine zentrale Rolle spielen – Werkstätten, ein offenes Foyer mit mobiler Cafébar sowie ein Gemeinschaftsraum mit Küche mitgedacht werden.

Das Projekt versteht sich als ein Ort für ein demokratisches Miteinander, als Ort, der eine Einladung zum Zusammenkommen ausspricht – an Künstler*innen, Besucher*innen und die Stadtgesellschaft.

Pomp

Schulenburger Landstraße 150/152

30165 Hannover