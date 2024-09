Das Mascheseefest zieht Bilanz

2024 zog das Maschseefest rund 2,15 Millionen Besucher*innen an, rund 450tsd mehr als im Vorjahr.

Die Segel waren gesetzt und das Wetter spielte mit:

Bei durchschnittlich siebeneinhalb Sonnenstunden am Tag und angenehm lauen Sommerabenden konnte die Hannover Veranstaltungs GmbH (HVG) an 19 Tagen durchschnittlich rund 115tsd, Besucherinnen und Besucher täglich auf dem Maschseefest begrüßen.

„Hervorragendes Wetter, um die 200 Open-Air-Acts mit tollen Konzerten, ein breites Spektrum an kulinarischen Angeboten und ein kostenloses Kinderprogramm – schöner hätte die Verlängerung der niedersächsischen Sommerferien nicht ausfallen können.

Qualität und Vielfalt der Gastronomien sind ebenso einzigartig, wie das maritime Ambiente rund um den See. Das ist Urlaubsgefühl mitten in Deutschland“, kommentiert Hans Christian Nolte, Geschäftsführer der Hannover Veranstaltungs GmbH (HVG) das positive Ergebnis.

Die besucherstärksten Tage des Maschseefestes 2024 waren die ersten beiden Samstage, der 3. und 10. August, an denen 220.000 bzw. 230.000 Gäste gezählt wurden. Am letzten Freitag und Samstag strömten nochmals 360.000 Besucher und Besucherinnen zum See.

„Ein herzliches Dankeschön an alle, die zum erfolgreichen und friedlichen Gelingen des Maschseefestes beigetragen haben, insbesondere an unsere zahlreichen Gäste aus dem In- und Ausland und natürlich an alle Gäste aus der Region Hannover. Die ungebrochene Attraktivität und Anziehungskraft von Niedersachsens größtem Straßenfest freut uns sehr, “ bedankt sich Hans Nolte.

Zum 1. September 2024 erfolgt nun eine Staffelübergabe: André Lawiszus tritt die Position des Geschäftsführers der Hannover Veranstaltungs GmbH (HVG) an. Die HVG, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Hannover Marketing & Tourismus GmbH, ist verantwortlich für Veranstaltungen wie das Maschseefest, den Internationalen Feuerwerkswettbewerb, die Glitterbox und den Altstadtflohmarkt.

André Lawiszus ist seit den 1990er Jahren fester Bestandteil der hannoverschen Veranstaltungsszene und bringt seine umfangreiche Erfahrung in seine neue Rolle ein.

2005 startete der heute 50-Jährige bei der Hannover Marketing & Tourismus GmbH, durchlief dort verschiedene Abteilungen und übernahm ab 2010 diverse Projektleitungen in der HVG, bevor er zum Prokuristen ernannt wurde.

„Ich freue mich sehr über meine Bestellung zum Geschäftsführer der Hannover Veranstaltungs GmbH und das mir damit entgegengebrachte Vertrauen des Aufsichtsrates. Es ist mir eine Ehre, künftig die Geschicke der HVG leiten zu dürfen und viele spannende Projekte mit dem Team umsetzen zu können“, so André Lawiszus.

Wir wünschen viel Freude und Erfolg.

Wart Ihr dieses Jahr beim Maschseefest? Wie hat es Euch gefallen?