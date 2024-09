Neu in der Stadt: blnd hair

In der Seilerstraße hat ein neuer Friseursalon aufgemacht. Wobei neu hier nicht ganz richtig ist: blnd hair gibt es schon seit drei Jahren, jetzt allerdings mit Standort in der Südstadt.

Die Philosophie von blnd ist sichtlich einfach: „keep it simple“.

Geschäftsführer Timo Brunner geht es um offene Kommunikation, seriöse Beratung und Ehrlichkeit – und darum, eine ideale Lösung für die individuellen Wünsche und Probleme bei Haarschnitt oder Haarfarbe für seine Kund*innen zu finden.

Ein Haarschnitt und eine Haarfarbe, die passen, und dazu die richtigen Produkte, die halten, was sie versprechen, um auch zu Hause das bestmögliche Styling zu erzielen.

Außerdem überzeugt der neue Salon mit einem spannenden, stilsicheren Interieur.

Der Laden teilt sich in zwei Räume, in einen Warteraum, der sehr hell gehalten ist, ausgestattet mit Akzenten wie pinken Sitzmöbeln.

Und in den Arbeitsraum, der als kompletter Kontrast vollständig schwarz gehalten ist. Ein sehr gelungener, überraschender Bruch.

Die gesamte Ästhetik, die sich in Einrichtung und Gestaltung niederschlägt, bietet etwas, was man vermutlich nicht bei vielen Friseuren so entdeckt.

Um sich einen eigenen Eindruck zu verschaffen von Schnitten, Haarfärbung oder der Einrichtung des Ladens, ist es sicherlich eine gute Idee, mal die Instagramseite des Salons zu besuchen: @blnd.hair.

Eine Terminvereinbarung ist telefonisch, per E-Mail oder auf der Website möglich.

blnd hair

Seilerstraße 8, 30171Hannover.

Di – Fr 10-19 Uhr

Tel. 0176 55006621

E-Mail an hello@blndhair.de

www.blnd-hair.de

https://www.instagram.com/blnd.hair/

Fotos: Timo Brunner