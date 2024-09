Neu in der Stadt: Chai ’n more

Mit dem Chai ’n More gibt es am Weißekreuzplatz nicht nur ein neues Café in der Oststadt, Hannover darf sich auch über eine weitere Art der Fusionsküche freuen.

Die Idee entstand durch den kulturellen Hintergrund der Geschäftsführer*innen und durch deren Leidenschaft für gutes Frühstück.

So hat man kurzerhand die indische Küche mit der deutschen kombiniert und beispielsweise die deutsche Stulle mit indischem Butterchicken und Salat belegt, ergänzt mit einer Joghurt-Tomaten-Cremesauce. Eine Variante, die man vermutlich in den wenigsten Restaurants serviert bekommt.

Dazu bietet die Speisekarte neben dem Frühstück auch ein Dinner an mit verschiedensten indische Spezialitäten, von Thali, bis Daal sowie Salate und Suppen.

Als Dessert gibt es Kuchen und experimentelle Eiscremesorten, zur Winterzeit sollen z.B. Waffeln das Angebot ergänzen.

Neben einer Auswahl an verschiedenen alkoholischen und Soft-Getränken, Kaffee und natürlich Chai sind der Homemade Lassi und die Homemade Limo besonders hervorzuheben.

Die Einrichtung des Cafés ist dezent und minimalistisch. Industrial Look mit Eyecatcher – eine Leuchttafel mit dem Logo des Cafés.

Neben den Sitzmöglichkeiten im Café selbst bietet der Außenbereich außerdem einen netten Blick auf das Grün des Weißekreuzplatzes.

Ein Ort, an dem jede*r willkommen ist – und ein Muss für jeden Fan von Fusionsküche oder guten Getränken.

Chai ´n more

Lister Meile 23, 30161 Hannover

Mo, Mi – Fr12-21 Uhr, Sa 10-19 Uhr, So 10-16 Uhr.

Tel. 0511 37396258

https://www.instagram.com/chainmore_hannover/