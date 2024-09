Neu in der Stadt: MVZ Onko Medical GmbH Hannover

Im April diesen Jahres haben sich die MVZ Onko Medical GmbH und die Gynäkologisch-onkologische Praxis Prof. Dr. med. Hans-Joachim Lück zusammengeschlossen. Die Fachbereiche der Hämatologie, Onkologie und Gastroenterologie werden zukünftig gemeinsam mit den gynäkologisch-onkologischen Kompetenzen aus der Praxis von Prof. Dr. med. Lück in Form eines Zentrums für die ambulante Behandlung und Versorgung von Krebserkrankungen zur Verfügung stehen.

Das Team aus Ärzt*innen, das bisher in den beiden Institutionen gearbeitet hat, wird im neuen Versorgungszentrum durch eine Partnerschaft mit der Praxis für Gynäkologie und medikamentöse Tumortherapie von Dr. Stefanie Noeding um zwei weitere Fachärzt*innen ergänzt und auch Frau Dr. Tschechne, die bislang für das MVZ Onko Medical am Standort Neustadt am Rübenberge tätig war, wird ihre jahrelangen Erfahrungen in das neue medizinische Zentrum einbringen.

Durch die Anwendung moderner und effektiver Behandlungsmethoden, die auf aktuellen medizinischen Leitlinien basieren, sowie neueste wissenschaftliche Erkenntnisse und Studien bietet das insgesamt 11-köpfige Ärzt*innenteam seinen Patient*innen eine ganzheitliche medizinische Betreuung. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen Blut- und Krebserkrankungen, Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes mit entsprechender Diagnostik und gynäkologische Erkrankungen sowie Erkrankungen des Immunsystems.

Darüber hinaus wird Patient*innen des MVZ neben alternativ-komplementärmedizinischen Maßnahmen sowohl eine ernährungsmedizinische als auch eine palliativmedizinische Versorgung geboten.

MVZ Onko Medical GmbH Hannover

Pelikanplatz 23, 30177 Hannover.

Mo-Do 8-16 Uhr, Fr 8-13 Uhr.

Weitere Infos unter Tel. 0511 30699999

E-Mail an info@onko-hannover.de

www.onko-hannover.de