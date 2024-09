In der Friesenstraße in der Oststadt hat ein neuer Hofladen aufgemacht, mitten in der Stadt.

Stadt.Land.Genuss ist eine Kooperation zwischen der Handwerksbäckerei Backwerk und dem Gut Adolphshof bei Lehrte.

Angeboten werden regionale, frische Bio-Lebensmittel direkt vom Hof und aus der Backstube: Milchprodukte, Fleisch & Wurst, Gemüse und dazu gutes Brot und feine Backwaren.

Wie wäre es mit einem Streifzug durch die Aromen verschiedener Brotsorten wie Sauerteig, Roggen und Weizen? Und welcher Käse passt dazu? Oder lieber Kräuterquark oder Salami?

Das Stadt.Land.Genuss.-Team erzählt Euc beim Besuch gerne darüber, was sie verbindet, was sie ausmacht, wer sie sind und außerdem werden natürlich viele wichtige Fragen beantwortet:

Wo kommt eigentlich unser Essen her?

Wer hat das Getreide für unser Brot angebaut?

Wem gehört das Land, auf dem das Gemüse und das Brotgetreide angebaut werden?

Aus welchem Saatgut ist es gewachsen?

Wer hat das Brot gebacken?

Wie weit sind die Zutaten dafür gereist?

Wie oft kann man diese Fragen eigentlich für das eigene Essen beantworten?

Die nächste Verköstigung mit Vortrag folgt am 14. September.

Nach den Sommerferien werden außerdem die Öffnungszeiten ausgeweitet.

Stadt.Land.Genuss

Friesenstraße 24, 30161 Hannover

Öffnungszeiten Do-Sa 9-13 Uhr