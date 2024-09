Neu in der Stadt: Vocalcoach Hannover

Vocalcoach-Hannover wurde im Jahr 2013 von der studierten Jazz-, Rock- und Pop-Sängerin und Diplom-Sozialwissenschaftlerin Christine Zienc-Tomczak gegründet.

Seit 2011 gibt sie nun schon ihr Wissen über Stimm- und Präsentationstechniken mit Freude an interessierte Schüler*innen weiter: von 2014 bis 2022 auch als Dozentin für JRP-Gesang am Institut für Musik und Musikwissenschaften der Universität Hildesheim, seit 2022 auch an der Musikschule Neustadt am Rübenberg.

Im Vordergrund von Zienc-Tomczaks Wissensvermittlung steht das Prinzip der Vielfältigkeit und Offenheit gegenüber neuen Wegen der Wissensvermittlung und innovativer Lehrmethoden, wobei das Unterrichtskonzept auf sprecherzieherischen, gesangs- und theatherpädagogischen Methoden basiert. Methoden der Kommunikationswissenschaften und Sozialpsychologie kommen zusätzlich noch beim Präsentations- und Performancecoaching zum Einsatz.

Darüber hinaus bietet das VCH auch die Möglichkeit, unter professionellen Bedingungen qualitativ hochwertige Aufnahmen zu produzieren, und ist im Hinblick auf Mixing und Mastering ein so kompetenter wie zuverlässiger Partner: Schließlich hat VCH 2021 sein Portfolio mit Alexander Tomczak als zertifiziertem Audio Engineer erweitert und bietet seitdem Recording-Sessions sowie Mixing-&Mastering-Services an. Christine und Alexander haben sich im Juni vom VCH City-Studio in der Andreastraße verabschiedet – und laden nun in die neuen Räumlichkeiten in der Gustav-Adolf-Straße in Hannovers Nordstadt: Im August gehen die neuen Räume in Betrieb und Anfragen bzgl. Coaching oder Recording können dann gerne per E-Mail an info@vocalcoach-hannover.de gestellt werden.

Vocalcoach-Hannover

Gustav-Adolfstraße 18

30167 Hannover

Tel.:015561971811

https://www.vocalcoach-hannover.de/

https://www.facebook.com/VocalcoachHannover

https://www.instagram.com/vocalcoachhannover/