Neu in der Stadt: htp eSport Akademie Hannover

Ende August wurde in Hannover ein bedeutender Schritt für die Zukunft des eSports in Niedersachsen gesetzt.

Die htp GmbH, die Dr. Buhmann Schule & Akademie gGmbH sowie der eSport Innovation Hub Hannover feierten nämlich die Taufe der htp eSport Akademie Hannover im Innenhof der Dr. Buhmann Schule in der Prinzenstraße.

Mit dieser Partnerschaft werden eSportler*innen in der Landeshauptstadt Niedersachsens nachhaltig gefördert und ein neues Kapitel in der Verbindung von Bildung, eSport und digitaler Hochleistungsinfrastruktur wird aufgeschlagen. Dabei übernimmt htp die Rolle der Namensgeberin und setzt damit einen starken Impuls für den verantwortungsbewussten Umgang mit und die Weiterentwicklung von eSport in Niedersachsen. Durch die Bereitstellung von Highspeed-Internet trägt htp maßgeblich zur Modernisierung und Optimierung der eSport-Infrastruktur bei: Die leistungsstarke Internetverbindung bildet das Rückgrat der Akademie und ist entscheidend für die Anforderungen im modernen eSport, aber auch in den Bildungszentren der Dr. Buhmann Schule & Akademie.

Diese bietet den eSportler*innen neben der sportlichen Förderung auch die Möglichkeit, die ersten Schritte ihrer beruflichen Laufbahn zu gehen.

Mit spezialisierten Studiengängen und praxisnaher Ausbildung – also Ausbildungs- und Studienprogrammen in verschiedenen Vertiefungsrichtungen wie Sportmanagement, Internationalem Tourismus oder Internationalem Marketing und Management – wird den Studierenden eine fundierte Basis für eine erfolgreiche Karriere in- und außerhalb des eSports geboten.

Und das duale Stipendien-System des eSport Innovation Hub Hannover wiederum eröffnet talentierten eSportler*innen eine einzigartige Möglichkeit, sich nicht nur im Gaming sondern auch beruflich weiterzuentwickeln. Stipendiat*innen werden dabei umfassend unterstützt: Neben einer akademischen Ausbildung erhalten sie Zugang zu einem Fitnessstudio, mentaler Betreuung sowie einer eigenen Wohnung – alles, um die ideale Balance zwischen eSport und beruflicher Entwicklung zu gewährleisten.

Der eSport Innovation Hub sieht es zudem als seine Aufgabe, gesellschaftliche Aufklärung rund um den eSport zu leisten. Durch Workshops mit großen lokalen Unternehmen und bekannten Marken, Elternabende und betreute Kindergeburtstage wird das oft missverstandene Bild vom eSport in ein neues Licht gerückt. Es geht darum, das veraltete Klischee vom „unsportlichen Zocker im Keller“ zu widerlegen und den eSport als ernstzunehmende, gesellschaftlich relevante Sportart zu etablieren.

Und trotz der noch jungen Geschichte des eSports in Hannover konnten bereits beachtliche Erfolge verzeichnet werden: Teams aus der htp eSport Akademie Hannover haben bereits nationale Meisterschaften, Europameisterschaften und sogar einen Weltmeistertitel in Disziplinen wie Rocket League und League of Legends gewonnen. Beim letzten internationalen Turnier, den „Worlds“, erreichte das Team einen respektablen vierten Platz und stellt regelmäßig die besten nationalen eSportler.

Mit der Taufe der htp eSport Akademie Hannover wurde also ein so notwendiges wie starkes Zeichen für die Zukunft des digitalen Sports und die ganzheitliche Entwicklung der nächsten eSport-Generationen gesetzt:

Hannover statt Game Over!

htp eSport Akademie Hannover

Prinzenstraße 13 30159 Hannover