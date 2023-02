Ein offener Brief an Angela Merkel

Liebe Angela,



ja, du genießt deinen Ruhestand, sollst du auch, aber trotzdem:

Dieser Brief ist ein Hilferuf! Du ahnst ja wahrscheinlich gar nicht, was inzwischen passiert ist. Da sitzt jetzt so ein Schlumpf auf deinem Thron.

Okay, nichts gegen Schlümpfe … Aber dieser Schlumpf ist echt sehr speziell. Das Gegenteil von Papa-Schlumpf.

Der erklärt nichts, der schweigt zu allem, der ist die personifizierte ruhige Hand, der wartet ab, dann zögert er, dann wartet er ab, dann grübelt er noch einmal ausführlich, dann zögert er und dann wartet er noch ein bisschen ab. Und dabei grinst er die ganze Zeit dieses schlumpfige Grinsen.

Während sich alle Welt fragt, worauf er eigentlich noch wartet. Das ist schwer auszuhalten, insbesondere natürlich für Ukrainer*innen unter Dauerfeuer. Aber auch für alle anderen, insbesondere Marie-Agnes Strack-Zimmermann.

Was ist mit dem los? Was läuft da schief?

Es ist inzwischen ganz offensichtlich, Olaf braucht dringend ein Coaching. Und wer sollte das übernehmen, wenn nicht du?

Denn du stehst ja wie keine andere für das, was jetzt ganz dringend gefragt ist: Schnelle Entscheidungen, Mut, Pragmatismus, einfach geradlinige Kompetenz, und das alles begleitet von einer möglichst barrierefreien, direkten Kommunikation.

Gut und schnörkellos erklärte Politik, heruntergebrochen für alle, um möglichst alle mitzunehmen. Das waren zusammengefasst deine 16 Jahre.

Oder haben wir das falsch in Erinnerung?

Natürlich nicht! Du warst immer die Nr. 1, wenn es um Führung ging. Klare Weichenstellungen, klare Ansagen, da geht’s lang. Auf dich konnten wir uns verlassen in all den Jahren. Du warst der Fels im Kanzler*innenamt. Wir wussten uns in guten Händen, so sehr, dass wir zuletzt fast vergessen hatten, dass es überhaupt so etwas wie Politik gab, geschweige denn kontroverse Meinungen oder Diskussionen. Das Ergebnis deiner Führungskraft.

Wenn jemand am Steuer sitzt, der gut und sicher fährt, muss man sich keinen Kopf machen.

Aber jetzt sitzt da plötzlich dieser Schlumpf.

Also, los geht’s! Du musst deine Expertise jetzt schnell weitergeben, denn die Zeit drängt.

Der böse, russische Gargamel schmiedet bestimmt schon wieder neue, abgrundtief böse Pläne. Während unser Zauder-Schlumpf zögert und prüft, und noch einmal abwägt, noch einmal alle Argumente auf die Brav-Seite schreibt, und alle anderen Argumente auf die Böse-Seite, um dann noch einmal eine Nacht drüber zu schlafen und mit allen zu telefonieren, während Marie-Agnes Strack-Zimmermann völlig durchdreht. So kann es doch nicht weitergehen.

Liebe Angela, in schweren Zeiten müssen die politischen Schwergewichte Deutschlands, die aktuellen und die ehemaligen, den Schulterschluss wagen und gemeinsam für schnelle Entscheidungen sorgen. Sonst verpassen wir den Zug. Vielleicht könnt ihr zwei ja noch diesen anderen, diesen Dingens dazu holen. Na, wie heißt der denn noch? Wir kommen gerade nicht drauf. Sag schon! Auch so ein großer Ehemaliger. Gute, alte Kontakte nach Moskau. Rotweintrinker. Hach, wir kommen nicht drauf.

Egal, es wäre jedenfalls gut, wenn du jetzt das Heft in die Hand nimmst, wenn sich die politische Elite in Deutschland um deinen Tisch versammelt, gerne bei einer deftigen Brotsuppe, und Olaf erklärt, wie die Geschichte nun laufen muss. Sonst machen wir uns am Ende noch ganz und gar lächerlich. Und dann will irgendwann niemand mehr mit uns spielen.

Bitte, Angela! Hilfe!

GAH