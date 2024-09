Der besondere Laden: Kriese’s Brillenatelier

Im kommenden Jahr wird Kriese’s Brillenatelier in Ahlem sein 30-jähriges Jubiläum feiern. Und im Oktober können Geschäftsführer Wolfgang Kriese und sein Team auf bereits 15 Jahre in den 2009 neu bezogenen Räumlichkeiten in der Richard-Lattorf-Straße 37 zurückblicken. Auf 160 Quadratmetern besticht der Meisterbetrieb nicht allein mit einem ausgesuchten Sortiment an hochwertigen Brillen. Der klassische Sehtest wird hier u. a. erweitert durch die Polaskop-3D-Technik zur Untersuchung räumlichen Sehens. Zudem gibt es noch weitere Möglichkeiten, die eigene Augengesundheit zu überprüfen und zum Beispiel eine äußerst präzise Augenvermessung – etwa der Hornhautdicke und des Augeninnendrucks – durchführen zu lassen.



Letzteres geschieht mithilfe eines DNEye-Scanners von Rodenstock, der über 7.000 Messpunkte erfasst. Auch eine Simulation unterschiedlicher Lichtverhältnisse ist bei diesem Prozess gewährleistet. Zusätzlich zu den gewonnenen Informationen über Sehvermögen, Tränenfilmbeschaffenheit, Augenvorderkammer, Augeninnendruck und Hornhautdicke kann mit der Funduskamera „Easyscan“ von Rodenstock, die man eher von Augenärzt*innen gewohnt ist, eine Reihe von Augenhintergrundanalysen durchgeführt werden. Eine KI analysiert in kürzester Zeit die gewonnene Datenmenge, sodass man unmittelbar nach der Untersuchung bereits einen QuickCheck erhält: Über Schlaganfall- oder Diabetes-Risiken, Risiken von Gefäßschäden oder altersbedingter Makuladegeneration kann man sich nun ebenfalls aufklären lassen. Kriese’s Brillenatelier ist bei diesen gesundheitlichen Fragen eng mit dem Augenzentrum München vernetzt.

Nach der Analyse geht es an die Fertigung individualisierter Brillengläser. Die auf exakten biometrischen Augenmodellen basierenden Brillengläser von Rodenstock ermöglichen ein bis zu 40 Prozent schärferes Sehen im Nah- und Zwischenbereich. Auch ein deutlich kontrastreicheres Sehen sowie besseres Sehen in der Dämmerung zählen zu den Vorteilen.

Wenn eine übliche Brille nicht mehr ausreicht, kann man in Kriese’s Brillenatelier aber auch weitere moderne Sehhilfen erhalten: neben professionellen Leselampen und Kantenfiltern, die die Blauanteile des Tageslichts herausfiltern, kontrastreichere Seherlebnisse erzeugen oder wärmere, sattere Farben produzieren, sind vor allem auch elektronische Lupen mit ihren immensen Vorteilen gegenüber klassischen Lupen sowie stationäre, individuell einstellbare Bildschirmlesegeräte im Angebot.

Damit gravierendere Sehbeeinträchtigungen aber nach Möglichkeit gar nicht erst entstehen, wird neben der Erfassung der Augengesundheit besonderes Augenmerk darauf gelegt, bei Kindern mit einer im Bildschirm-Zeitalter immer stärker verbreiteten Myopieprogression – einer fortschreitenden Kurzsichtigkeit – dem Verlauf der Entwicklung entgegenzuwirken und das Risiko für spätere schwere Augenerkrankungen zu minimieren: Über spezielle My-Kid Brillengläser von Optovision lässt sich das Augenlängenwachstum verlangsamen und das Voranschreiten um bis zu 40 Prozent ausbremsen.

Aber wer einfach eine neue Brille – oder eben auch Kontaktlinsen – benötigt, wird in Kriese’s Brillenatelier natürlich ebenfalls fündig; auch dann, wenn es um Sonnen- oder Sportbrillen oder gar um spezielle Computer- oder Arbeitsplatzbrillen geht, die einer Ermüdung der Augen vorbeugen. Eine entsprechende Arbeitsplatzsimulation bekommt man direkt im Geschäft geboten. Sind dann die richtigen Gläser – ob mit oder ohne Gleitsicht – erst einmal gefunden, hat man noch die Auswahl zwischen den Gestellen deutscher Hersteller wie Matze Mape, Tinpal oder Flair. Dazu gibt es quasi maßgeschneiderte Designermodelle von Tom Davies – bei denen man das Design individuell mitgestalten kann. Und nicht zuletzt sind auch Sonnenbrillen von Maui Jim im Sortiment vertreten.

Wer also – erstmals oder wieder einmal – eine neue Brille braucht, der ist in Kriese’s Brillenatelier mit seinem freundlichen und kompetenten Team sehr gut aufgehoben. Tragekomfort, Präzision, Wertigkeit und vor allem die Augengesundheit stehen hier an erster Stelle.

● Christian Kaiser

Kriese’s Brillenatelier

Richard-Lattorf-Straße 37, 30453 Hannover

Tel.: 0511 48 50 360

info@krieses-brillenatelier.de

www.krieses-brillenatelier.de

https://www.instagram.com/krieses_brillenatelier/

facebook

Öffnungszeiten:

Mo geschlossen, Di – Fr 9.30 – 13.30 Uhr & 14.30 – 18 Uhr, Sa 9 – 13 Uhr