Hilfe bei der Wochenendplanung gefällig? be:sound singt im FZH Vahrenwald

be:sound, der Chor mit Band, sorgt am Wochenende des 12. und 13. Novembers für ein besonderes Hörerlebnis. Im Freizeitheim Vahrenwald werden softe, rockige und poppige Lieder rund um das Thema Liebe zu hören sein – vorgetragen mit viel Spaß und Leidenschaft. Begleitet wird der Chor, der bis vor kurzem noch den Namen Inner City Voices trug, von Piano, Bass, Gitarre und Schlagzeug. Mitsingen und Abtanzen ist also ausdrücklich erwünscht.

Samstag, 12. November 2016, 19 Uhr

Sonntag, 13. November 2016, 15 Uhr

Freizeitheim Vahrenwald, Vahrenwalder Straße 92

Eintritt: 12 Euro, Schüler & Studenten 9,60 Euro, mit HannoverAktivPass 6 Euro (VVK im FZH)

Weitere Infos unter: www.be-sound.de