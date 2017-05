Ticketverlosung: Tanzperformance „Flux“ in der Orangerie***

Die KunstFestSpiele Herrenhausen sind immer für eine Überraschung gut. Eine außergewöhnliche Tanzperformance von der griechischen Tänzerin und Choreografin Lia Tsolaki ist am Donnerstag, den 18. Mai, um 20 Uhr in der Orangerie zu erleben.

„Flux“ lautet der Titel der Inszenierung, die sich mit dem Thema Geschlechterrollen befasst und von vorneherein das Publikum in das Geschehen mit einbezieht. In einer radikalen Versuchsanordnung wird die Wahrnehmung von Männern und Frauen schon zu Beginn der Performance beeinflusst. Nach Geschlechtern getrennt werden die Zuschauerinnen und Zuschauer von entgegengesetzten Seiten in die Orangerie geleitet. Keine der Gruppen ist zunächst in der Lage, die andere zu sehen, und so führt der Blick zuallererst auf die eigene Identität. Diese spiegelt sich in einem Tänzer und einer Tänzerin, die den jeweiligen Gruppen gegenübertreten. Ein spannendes Experiment, bei dem beide Geschlechtergruppen selbst zu Performerinnen bzw. Performern werden. Nach und nach verbinden sich die Teile der Darbietung. Frauen und Männer mischen sich auf der Tribüne, während sich vor ihnen ein Tanzduett entwickelt, das deutliche Assoziationen zum Kampfsport hervorruft.

Das dazu passende metallisch-perkussive Klangbild wird von der amerikanischen Percussionistin Robyn Schulkowsky erzeugt. Ungewöhnlich und faszinierend zugleich.

18. Mai 2017

20 Uhr

Orangerie

Eintritt: 18 Euro, erm. 9 Euro

Mehr Infos unter: www.kunstfestspiele.de

Das STADTKIND verlost 1×2 Tickets für Lia Tsolakis Performance. Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, schickt einfach eine Mail unter dem Stichwort „Flux“ an gewinnen@stadtkind-hannover.de. Achtung, Einsendeschluss ist bereits morgen, am 17. Mai!



Foto: Alexis Efstathopoulos