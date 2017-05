undpaul – Lösungsorientiert und menschlich

Nach ihrer Ausbildung zur Europasekretärin verließ Anja Schirwinski, damals gerade 19 Jahre alt, ihre Heimatstadt Erfurt und ging für drei Jahre nach Guatemala. Zurück in Deutschland suchte sie vergeblich einen Job, der ihrer Ausbildung entsprach. Schließlich arbeitete sie nachts für ein Online-Reisebüro, für das sie Anrufe entgegennahm. Und da nachts kaum jemand anrief, hatte sie Zeit, die Grundlagen der Webentwicklung zu lernen …

Anja meldete ein kleines Gewerbe an und baute ihre erste Webseite für einen Kunden, der Hubschrauber-Rundreisen anbot. 2006 ging sie als Assistentin der Geschäftsführung zu einer kleinen Unternehmensberatung nach Hannover und befasste sich bald mit der Webentwicklung der Firma. Für ihren Arbeitgeber konnte sie mehrere Webseiten mit dem Content-Management-System Drupal bauen, darunter die Unternehmenswebseite, ein E-Learning- und ein Networking-Portal.

2009 ergriff Anja die Chance und machte sich als Freiberuflerin selbständig. Innerhalb eines Jahres schloss sie sich mit Freunden zusammen und gründete die auf Drupal spezialisierte Internetagentur undpaul in Hannover. Heute bietet sie mit ihrem inzwischen 14-köpfigen Team maßgeschneiderte Dienstleistungen für High-End-Kunden wie Hubert Burda Media oder Warner Music Germany an. Das Projekt mein-schoener-garten.de, für Burda umgesetzt, wurde jetzt sogar mit dem Splash Award ausgezeichnet. Ganz schön erfolgreich, wenn man bedenkt, dass Anjas Plan eigentlich ein anderer war: „Ursprünglich wollte ich noch studieren und hatte einen Studiengang an einer Fachhochschule gefunden, in dem ich das richtig lernen wollte, was ich mir zuvor nur selbst beigebracht hatte. Glücklicherweise wurde ich nicht zugelassen, da ein Realschulabschluss mit Ausbildung und Berufserfahrung in einem ausbildungsfremden (aber studiumsnahen) Beruf nicht zur sofortigen Zulassung ausreichte. Im Nachhinein betrachtet bin ich froh, mir das Studium erspart zu haben.“

Trotzdem: Sich selbstständig zu machen, ist noch einmal eine ganz andere Nummer. Dafür braucht man nicht nur starke Nerven, sondern auch starke Partner. Wie zum Beispiel…: „Johannes Haseitl, der die Idee zur Gründung hatte. Mit ihm, Stefan Borchert und Mirko Haaser habe ich mich 2010 zusammengeschlossen und die undpaul GmbH gegründet. Noch heute sind alle Teil des Teams.“

Und was genau macht dieses Team? „undpaul ist eine Digital-Agentur mit dem Schwerpunkt auf der lösungsorientierten Entwicklung von komplexen Enterprise-Webanwendungen mithilfe von Drupal. Ich berate unsere Kunden bezüglich ihrer Webseite, stelle Entwicklerteams zusammen oder sichere das Qualitätsmanagement vor der Endabnahme des Projekts. Wir waren damals eine der ersten Agenturen Deutschlands, die diese Dienstleistung ausschließlich mithilfe von Drupal angeboten haben.“

Im Grunde war Anja also zur rechten Zeit am rechten Ort. Aber was genau ist Drupal eigentlich? „Drupal ist eines der innovativsten Content-Management-Systeme für den Internetsektor. Es ist ein mächtiges Framework, das in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen zum Einsatz kommt und der Kreativität kaum Grenzen setzt. Sowohl kleine Webpräsenzen als auch komplexe Community-Plattformen lassen sich damit schnell und hochwertig umsetzen. Drupal ist eine Open-Source-Software, die durch eine große Community entwickelt wird. Es fallen keine Kosten für die generelle Nutzung der Software an. Und die Webseiteneigentümer können ihre Seiten einfach und kostenfrei selber warten, was auch Geld spart.“

undpaul agiert aber nicht nur kunden-, sondern auch mitarbeiterfreundlich. Gerade arbeiten sie an ihrem Qualitätsmanagement. Trotz steigendem Erfolg: „Alle Mitarbeiter sollen auch weiterhin von zu Hause aus arbeiten dürfen. Wir wollen eine Agentur bleiben, die ihren Mitarbeitern flexible und familienfreundliche Arbeitszeiten bietet.” Mutig und beispielhaft!

