Seit November letzten Jahres kredenzt Simona Schmid gemeinsam mit ihrem Partner Björn Reißmann in ihrem kleinen Restaurant „Vegan & Raw“ unweit der nordstädtischen Lutherkirche vegane Burger und andere pflanzliche Schmackhaftigkeiten. Unter dem Motto „handmade food“ gibt es immer ein Gericht des Tages, veganes Gyros, Gulasch oder zwei pfiffige Burger-Kombinationen. Und alle, die vegan in den Tag starten wollen, können zwischen zwei Frühstücksvarianten wählen, vegan oder raw-vegan für jeweils 9 Euro.

Glücklicherweise haben wir einen Tisch reserviert, denn der kleine Laden mit der offenen Küche ist gegen Abend gut besucht. Die Holzbänke an den Wänden bieten nur 15 Sitzplätze, es wird also schnell gesellig. Und weil zusätzlich noch der wartende Bringdienst versorgt werden muss, ist es nicht nur gesellig, sondern reichlich laut und wuselig.

Wir entscheiden uns für das klassische Burger-Menü (mit Getränk 9 Euro, ohne Getränk 7,50 Euro). Die Burger, bestehend aus Bio-Vollkorn-Brötchen sowie Linsen- bzw. Buchweizenpatty, werden mit klassischen, fein gewürzten Kartoffelecken und Coleslaw rustikal auf Holzbrettchen serviert. Zum Menü gehört wahlweise noch eine Limonade. Überraschend groß ist hier die Auswahl in den verschiedensten Geschmacksrichtungen, auch in Bio-Qualität. Leider ist die klassische Cola, die zu einem Burger-Menü eigentlich dazugehört, gerade aus. Erwähnenswert ist auch die Auswahl an Dips, die man zu den leckeren, mit Rosmarin gewürzten Kartoffelspalten bestellen kann – Burgersoße, Paprika-Humus, Aioli, Cranberry und noch einige weitere leckere Varianten. Die Cranberry-Soße ist zwar etwas dünnflüssig, aber geschmacklich herausragend und eine tolle und interessante Alternative zu den üblichen Sour-Creme-Dips. Wir sind einer Meinung mit den Gästen an den Nachbartischen, das Wort „lecker“ hören wir an diesem Abend sehr oft.

Leider gut gesättigt müssen wir die roh-veganen Desserts auslassen und auch für die große Auswahl an Smoothies, die sich wirklich ansprechend anhören, reicht der Platz im Magen einfach nicht mehr aus. Wir entscheiden uns stattdessen noch für einen Cappuccino und einen Latte Macciato. Neben den verschiedenen Kaffee-Kreationen, die man mit Hafer- oder Sojamilch bestellen kann, gibt es im Vegan & Raw außerdem eine reichliche Auswahl an Tees in Bio-Qualität. Überraschend lecker schmeckt die Kaffee-Variante mit Hafermilch, die auch optisch gut ankommt.

Fazit unseres Ausflugs in die vegane Küchenwelt: Das Essen ist top, sowohl qualitativ als auch quantitativ. Kleine Abzüge gibt es in nur der B-Note für die teilweise doch extreme Lautstärke, die automatisch entsteht bei relativ kleinen Räumlichkeiten und gleichzeitig viel Betrieb. Aber das wird sich nun zum Sommer wohl ändern, denn momentan baut man an der Außenterrasse. Im verkehrsberuhigten Bereich um die Lutherkirche wird man dann bei wärmeren Temperaturen sehr nett draußen sitzen können. Geöffnet hat das Vegan & Raw von Dienstag bis Freitag von 10 bis 20 Uhr und Samstag von 11.30 bis 20 Uhr. Eine neue, leckere Adresse für Frühstück, Mittagspause und Feierabendsnack. Wir kommen wieder! Und die Smoothies, Rohkostkuchen und anderen Leckereien werden wir uns beim nächsten Mal ganz sicher nicht entgehen lassen.

Andrea Hausmann-Kunkel

Hahnenstraße 1, 30167 Hannover

Tel.: 215 76 207

Di bis Fr 10 – 20 Uhr, Sa 11.30 – 20 Uhr

Mehr Infos auch zum Catering-Angebot unter: www.vegan-raw.de