CD-Verlosung: „Better Days“ von der Peace Development Crew***

Na, das passt ja wie die Faust aufs Auge!

Am 29. September 2017 veröffentlicht die hannoversche Band Peace Development Crew ihr zweites Album „Better Days“, mit dem sie sich in Zeiten, in denen rechte Strömungen Aufschwung bekommen, ganz bewusst für Vielfalt der Kulturen, Frieden und gegen Hetze einsetzen will. Pünktlich zum unfassbaren Einzug der AfD in den Bundestag zeigt die Band mit Songs wie „Another Day“ und „Ey Nazis“ klare Kante gegen Rechts.

Nach dem 2010 erschienenen Album „Inner Journey“ darf auch diesmal wieder nach vierzehn Reggae- und Dancehall-Tracks getanzt werden. Bass-lastige „Hot Vybes“ mischen sich mit mystischen Roots, epische Gitarrensoli schlagen Haken zu raffinierten Bläsersätzen. Einflüsse aus den Genres HipHop, Latin und Afrobeat beweisen den Facettenreichtum und die Weltgewandtheit der Crew, die es locker-lässig schafft, pikante Gesellschaftskritik mit tanzbaren Beats zu verbinden. Bis zu 30 Musiker haben an diesem Album mitgewirkt – für „bessere Tage“ in einer friedlichen Welt.

Momentan ist die Crew auf Tour und hat noch zwei Auftritte vor sich. Am 20. Oktober steht ein Auftritt im Helter Skelter in Hamburg an. Einen Tag später, am 21. Oktober, spielt die Band im Hamburger Hof in Minden.

Hinfahren, mittanzen oder eine von zwei „Better Days“-CDs gewinnen. Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schickt uns bis zum 4. Oktober 2017 eine Mail unter dem Stichwort „Peace DC“ an gewinnen@stadtkind-hannover.de. Viel Glück!

Mehr Infos unter: www.peacedevelopmentcrew.de