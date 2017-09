Kann mal jemand zuhören, bitte?! Béi Chéz Heinz braucht dringend eine Lobby

Das Béi Chéz Heinz (BCH) säuft so langsam aber sicher ab. Und keine der führenden Parteien im Rat Hannover ist bereit, den Rettungsring zu werfen. Doch so sang- und klanglos kann man den beliebten Musik-Club nicht untergehen lassen. Das BCH braucht eine Lobby. Dringend. Vor allem sollte das BCH-Team um Geschäftsführer Jürgen Grambeck endlich mit an den Planungstisch gebeten werden, denn das Konzept, das der Club bereits im Juni dieses Jahres der Öffentlichkeit und den Parteien vorstellte, hält jede Menge plausibler Ideen bereit.

Es ist doch sehr verwunderlich, dass Bürgerbeteiligung, bürgerschaftliches Engagement und die ehrenamtliche Arbeit für das Gemeinwohl ganz groß geschrieben wird – lobenswerterweise auch in Hannover, doch wenn dann tatsächlich einmal mitgedacht und mitkonzipiert wird, verstummt das Interesse an den guten Einfällen der Mitbürger.

Zu beobachten ist dieses Phänomen gerade bei den nicht enden wollenden Planungen rund um den Neubau des Fössebades. Auf der Kippe stehen, wie sicherlich den allermeisten Hannoveranern inzwischen bekannt sein dürfte, der Erhalt eines familienfreundlichen Freibades und des Musik-Clubs Béi Chéz Heinz. Nach hitzigen Diskussionen im Lindener Bezirksrat und in den unterschiedlichsten Gremien und Ausschüssen der Stadt stand die Entscheidung über die Zukunft des Bades und des Clubs kurz bevor. Zwei Lindener Grüne hatten sich – wie auch die Oppositionsparteien Die Partei, Die Linke und die Piraten – noch einmal für den Erhalt des Freibads und des Clubs stark gemacht. Sie wollten sich im Stadtrat der Stimme enthalten und hätten so die Pläne zum millionenschweren Fössebad-Neubau zum Kippen gebracht. Inzwischen haben sich die beiden Grünen-Politiker etwas anderes ausgedacht. Sie stimmen dem Antrag doch zu, sofern die Baukosten für das Freibad in den Haushalt 2019 aufgenommen werden. Ein feiner Schachzug für den Erhalt des Freibades. Doch… kein Wort mehr zum BCH!

Dabei war sogar in der Presseerklärung des Stadtverbandes der Grünen vom 18. August 2017 zu lesen: „2. Das Chez Heinz soll erhalten bleiben. Sein Standort im Altbau des Fössebades inkl. des vom Chez Heinz vorgelegten Nutzungskonzeptes wird vorrangig geprüft. 3. Durch die Nutzung der freiwerdenden Geländeteile des Freibades dürfen keine Fakten geschaffen werden, die die Erweiterung um ein Freibad und den Verbleib des Chez Heinz gefährden.“ Und: „Wir werden uns für den zukünftigen Bau eines Außenbeckens und den Erhalt des Chez Heinz einsetzen“, verkündeten Gisela Witte und Richard Heise, Sprecher/in des Grünen Stadtverbandes. So wie sich übrigens auch ein Großteil der führenden Parteien noch im Wahlkampf 2013 für den Erhalt des BCH aussprach.

Nun ja, was ist denn nun mit dem Engagement für das BCH? Wer brennt denn noch für den Erhalt des Clubs – abgesehen von den Oppositionsparteien, die sich offenbar heiser brüllen können, nur zugehört wird nicht. Vom BCH ist keine Rede mehr – stattdessen bleibt nur die müde Feststellung, das BCH müsse sich wohl leider neue Räume suchen, die Stadt wäre dabei behilflich. Was für eine bittere Entwicklung.

Fragt man BCH-Geschäftsführer Jürgen Grambeck, hat der noch immer ein plausibles Konzept parat. Man müsste ihm nur einmal zuhören und ihn in die Planungen mit einbeziehen. Warum passiert das nicht? Stichwort Bürgerbeteiligung, bürgerschaftliches Engagement – und natürlich geht es auch um den Erhalt von Arbeitsplätzen und einer wichtigen Kulturinstitution, die Hannover alle Ehre macht. Unesco City of Music, hör mal zu, was der renommierte Club zu sagen hat, der bereits zahlreiche internationale Musikgrößen in deine Stadt holte, der dir nie finanziell auf der Tasche lag und – Obacht! – vieles durch ehrenamtliches Engagement auf die Beine gestellt hat.

Seit kurzem ist die geplante Wohnbebauung des Fössebad-Geländes aus rechtlichen Gründen vom Tisch. Durch den Wegfall des Grundstücksverkaufs entsteht eine Lücke in der Finanzierung des Bad-Neubaus, heißt es. Grambeck hat auch dazu einen Vorschlag: „Warum nicht das alte Hallenbad komplett stehen lassen und die von städtischer Seite auf 600.000 Euro geschätzten Abbruchkosten sparen? Dann wäre die Finanzierungslücke fast gestopft und aus dem alten Hallenbad könnte man ein Haus der Musik machen. Wie wäre es denn, wenn die Unesco-City-(Hannover)-of-Music ein Haus der Musik als Projekt im Rahmen der Bewerbung als europäische Kulturhauptstadt Hannover 2025 präsentiert?“

Ein Projekt, mit dem man sich wirklich rühmen könnte, denn nicht nur das BCH wäre gerettet, Grambeck hätte da noch viele weitere Ideen, was in diesem Haus der Musik passieren könnte: Räume für eine Musikschule bereit stellen, das Foyer zu einem Café oder einer Kneipe umgestalten, Musikübungsräume schaffen, das Emil Berliner Museum „Von der Schallplattenproduktion bis zur CD-Serienfertigung“ integrieren, die Schwimmhalle auf drei Ebenen in 30 Ateliers oder Musik-Räume umwandeln, den Gymnastikraum erhalten, das Nichtschwimmerbecken zur einem Livemusiksaal umbauen, einen Vinyl Shop, eine Musikbibliothek oder Annahmestelle für defekte Plattenspieler schaffen …

Bitte zuhören, hier hat jemand Ideen! Und vor allem in die Planungen einbeziehen – bevor sich der städtische Finanzausschuss zur Sondersitzung zum Fössebad trifft und bevor im Rat endgültig entschieden wird.

Katja Merx