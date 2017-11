Glocksee ohne Indiego?

Was auch immer dazu geführt hat, dass ein solch festgefahrener Konflikt entstanden ist … bitter ist es allemal: Das Indiego Glocksee, einer der bekannten und sehr geschätzten Veranstaltungsorte für Konzerte, Partys und mehr in Hannover, hat vorerst dicht gemacht.

Wie bereits vor einigen Tagen bekannt wurde, haben 16 von 20 Mitgliedern des Indiego-Kollektivs nach heftigen Streitigkeit mit dem Vorstand des Unabhängigen Jugendzentrums (UJZ) Glocksee ihre Arbeit niedergelegt und den Musikclub geschlossen. Die verbliebenen Kollektiv-Mitglieder arbeiten nun daran, den Club zu erhalten, ohne etwas an der grundsätzlichen Struktur des Indiegos als eigenständiges und größtenteils unabhängiges Kollektiv zu verändern.

Im Hinblick darauf, dass aktuell mehrere Veranstaltungsorte in Hannover gefährdet sind bzw. in Frage gestellt werden – Stichwort: #Heinzmussbleiben oder die Forderung der CDU, die städtische finanzielle Unterstützung für das Jugendzentrum Kornstraße zu streichen – ist doch so ein folgenreicher Disput wie im UJZ Glocksee besonders schmerzlich.

Die Stellungnahme des alten Indiego-Kollektivs ist unter www.indiego-glocksee.de nachzulesen, die Stellungnahme des UJZ Glocksee e.V. findet sich hier.

Laut Reiner Hentschel vom Vorstand des UJZ Glocksee sollen neben einer Veranstaltung am 15. Dezember zumindest die Weihnachts- und Silvesterpartys im Indiego steigen.