Metal Drums und Metal Guitar mit Tobias Mertens

Multi-Instrumentalist Tobias Mertens aus Hamburg ist am 2. Dezember als Dozent zu Gast in der PPC Music Academy. Als Songwriter und Musiker für verschiedene Bands und Künstler (Saltatio Mortis, Subway To Sally, Lord Of The Lost, Erdling, etc.) und als Fachzeitschrift-Autor (PPV-Medien „Guitar“ & „Drumheads!!“) macht sich Tobias schon seit längerer Zeit einen Namen in der deutschen Musikszene. In zwei Workshops gibt er nun sein Know-How für virtuose Prog-Metal-Action weiter.

Von 10 bis 14 Uhr geht es um die Metal-Gitarre: Gitarrentechnik (Alternate Picking, Legato, Sweeping), 6, 7 und 8 Saiter Gitarren, Songwriting und Metal Guitar Basic. Gespielt werden bekannte Songs, sowohl Riffs als auch Soli, aber auch Songwriting, Recording und das richtige Üben stehen auf dem Programm.

Der Drum-Workshop „Metal Drums“ dauert von 15 bis 19 Uhr. Es werden grundlegende Double Bass Drumming Grooves und Fills, Handtechnik am Schlagzeug und Metal Drumming Double Bass Drumming geübt. Weitere Themen sind das Schlagzeug-Spielen in der Band oder Schlagzeug-Recording.

Die Kurse kosten jeweils 49 Euro.

Alle Infos zu den Workshops sind zu finden unter:

„Metal Drums“: academy.ppcmusic.de/kurse-fuer-drums-percussion/ppc-music-academy-metal-drums-alles-ueber-die-basics-des-metal-drummings.html

„Metal Guitar“: academy.ppcmusic.de/kurse-fuer-gitarre-bass/ppc-music-academy-metal-guitar-alles-ueber-die-basics-der-metalgitarre.html

Mehr zu Tobias Mertens: www.tobias-mertens.de

Foto: © Tobias Mertens