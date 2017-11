Streetart in der Kopernikusstraße

Jugendliche gestalten den Trog

Endlich ist das Sprayen im öffentlichen Raum erlaubt! … Zumindest im Rahmen des Bundesprogramms „Jugendgerechte Kommune“, an dem Hannover seit Oktober 2015 als eine von 16 Referenzstädten teilnimmt und zusammen mit Jugendlichen Konzepte unter dem Motto „Jugend lebt Stadt – jugendgerechtes Hannover“ entwickelt und erprobt.

Streetart gehört zu den künstlerischen Aktionen, die im Zuge der Beteiligung am Bundesprojekt und damit am Stadtentwicklungsprogramm „Mein Hannover 2030“ durchgeführt wurden. Mehr als ein Dutzend Jugendlicher entwickelten mit der Unterstützung der Fotografin Isabel Winarsch und des Künstlers Franz Betz ein Streetart-Konzept und setzten es mit Anleitung der beiden Graffitikünstler Jonas Wömpner und Philipp von Zitzewitz im sogenannten Trog, unter der Eisenbahnbrücke in der Kopernikusstraße, um. Seit Ende September gestalteten die jungen Künstler mit Pinsel, Farbrollen und Spraydosen rund 340 qm Wandfläche neu. Entstanden sind Bilderwelten in kräftigen Farben zu den Themen „Erde“ und „Wasser“. Das detailreiche Kunstwerk ist eine Kombination aus Malerei und Graffiti.

Wer durch die bisher eher dunkle Unterführung hindurch musste, kann nun statt düsterem Grau bunte, kreative Kunst an den Wänden bewundern.

Super gemacht!