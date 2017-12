Ticketverlosung: Schmidt’s Katzen Improtheater im Pavillon***

Kling, Katze, klingelingeling …

Schmidt’s Katzen feiern am Sonntag, den 10. Dezember 2017, den heiligen Weihnachtswahnsinn im Pavillon. Bei ihrer Chrismas-Special-Improshow bleibt sicher kein Geschenk in der Verpackung und keine Socke am Kamin. Wild, spontan und mit Liebe zum Christmas-Trash improvisieren Schmidt’s Katzen und Band ein Bühnenchaos der Superlative. Ein Improtheaterabend, an dem nur eine Sache feststeht: Alles ist improvisiert und das Publikum bestimmt die Richtung.

Das Ensemble aus Hildesheim lässt es garantiert weihnachtlich krachen, denn die vier jungen Frauen, namentlich Nele Kießling, Hannah Lerch, Kirsten Schmidt und Stefanie Petereit, sind allesamt erfahrene Impro-Schauspielerinnen, die schon die verschiedensten Bühnen in ganz Deutschland und auf diversen internationalen Festivals bespielt haben.

Viva la Weihnacht‘!

Schmidts Katzen Christmas Special

Sonntag, 10.12.2017

Kulturzentrum Pavillon

Beginn: 19.30 Uhr

AK 15 Euro / ermäßigt 12 Euro

VVK 14,40 Euro / ermäßigt 11,10 Euro (inkl. VVK-Gebühr)

Tickets sind an allen Reservix-VVK-Stellen erhältlich unter www.reservix.de.

Mehr Infos unter: www.schmidtskatzen.de

Das STADTKIND verlost 1×2 Karten für dieses weihnachtliche Impro-Event. Einfach bis zum 8. Dezember 2017 eine Mail unter dem Stichwort „Schmidt’s Katzen“ an gewinnen@stadtkind-hannover.de schicken. Viel Glück!