Komödie im Theater am Aegi spendiert freien Eintritt für bedürftige Menschen

„Immer wieder wird Boulevard- und Unterhaltungstheater ja von kunstbeflissenen Zeitgenossen geringschätzig betrachtet, und möglicherweise werden unsere leichten Komödien die Menschen nicht verändern oder groß zum Nachdenken anregen, aber mit dieser kleinen Geste zum Beginn des Neuen Jahres können auch wir Komödianten dazu beitragen, dass unsere Gesellschaft ein kleines Stückchen lebenswerter wird. Sollte uns das gelingen, so hätten wir schon viel erreicht.“ Mit diesen Worten startet Florian Battermann, Geschäftsführer der Komödie am Altstadtmarkt GmbH und der Konzertdirektion Hannover GmbH sowie Künstlerischer Leiter der Neues Theater GmbH Hannover, in das neue Jahr 2018 und setzt gleichzeitig eine besonders schöne Idee in die Tat um: Die Komödie im Theater am Aegi möchte 200 bedürftigen Menschen aus der Region (50 pro Vorstellung) im Januar 2018 die Möglichkeit geben, eine von vier Vorstellungen des Lustspiel-Klassikers „Lausbubengeschichten“ mit Hansi Kraus kostenlos mitzuerleben. Gerade für Menschen, die sich einen solchen Theaterabend normalerweise nicht leisten können, sei es wichtig, am kulturellen Leben teilzuhaben und einfach mal herzhaft zu lachen.

Die Vorstellungen, die kostenfrei besucht werden können, finden am Donnerstag, 18. Januar, Freitag, 19. Januar, Samstag, 20. Januar, jeweils um 20 Uhr, sowie am Samstag, 20. Januar, um 16 Uhr, statt. Ein Nachweis der Bedürftigkeit wird an der Abo-Kasse nicht verlangt, ein kurzer Hinweis, ob mündlich oder auf einem Zettel, reicht aus, um eine Freikarte und maximal eine weitere Freikarte zu erhalten – solange das Kontingent reicht.

Die Zuschauer erwartet eine der populärsten Schulbankgeschichen der deutschen Literatur, legendäre Schülerstreiche nach Erzählungen von Ludwig Thoma, die irgendwo zwischen der „Feuerzangenbowle“ und „Michel aus Lönneberga“ anzusiedeln sind. Amüsement wird garantiert!

„Es ist Zeit für eine besondere Geste!“, so Florian Battermann.

„Lausbubengeschichten“

18.-19. Januar, jeweils 20 Uhr & 20. Januar, 16 und 20 Uhr

Theater am Aegi

Foto: Imagemoove