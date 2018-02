Ticketverlosung: Gogol & Mäx – Musikcomedy im Theatersaal Langenhagen***

Das STADTKIND präsentiert Gogol und Mäx am Sonntag, den 18. Februar, um 19 Uhr im Theatersaal Langenhagen, die zum „Concerto Humoroso“, ihrer 25 YEARS – die Jubiläumstour, bitten.

Die Welt der beiden Konzertakrobaten ist umwerfend komisch. Was die Komiker seit mehr als 25 Jahren aufführen, ist rasant: Mit Worten haben sie es nicht so, die brauchen sie kaum in ihrer Show. Um so beredter ist ihre Körpersprache. Ihre Zuschauer lachen Tränen, wenn die Multiinstrumentalisten mit viel Kunstfertigkeit, Klassik, Klezmer und Klamauk loslegen und an ihren Instrumenten „spielen“. Wenn sie schließlich zum „Finale grande“ im rosafarbenen Ballerina-Tutu auf der Bühne erscheinen, in vermeintlich filigraner Manier auf Stahl balancieren und zu zweit das Klavier anstimmen, gibt es kein Halten mehr. Da wackelt sogar die Bach-Büste und fällt polternd vom Sockel!



18. Februar 2018

Beginn 19 Uhr

Theatersaal Langenhagen

Eintritt 17-22 Euro

Zur Feier der brillanten Comedy verlost das STADTKIND 3×2 Tickets für die Show von Gogol & Mäx. Einfach bis zum 16. Februar 2018 eine Mail unter dem Stichwort „Gogol & Mäx“ an gewinnen@stadtkind-hannover.de schicken, Glückspilz sein und Spaß haben. Viel Glück!