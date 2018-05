EINS, Mode – Bio – Fair

Eben noch am beschaulichen Lichtenbergplatz, jetzt in 1-A-Lage am quirligen Lindener Marktplatz – EINS ist umgezogen. Inhaberin Corinna Siever stellt nun hier nach dem Motto „Alles ist eins!“ faire Bio-Mode zur Wahl, die alles kann: klassische Schnitte, aber auch kreativ-individuelle Lässigkeit. Ausgefallene Accessoires, Textiles für das Heim und Schuhe für die Füße Umwelt- und Stilbewusster beiderlei Geschlechts sind im neuen Ladengeschäft ebenso zu haben wie „bio- und fair-sierte“ Beratung.

Was sofort auffällt, wenn man EINS betritt, fasst die Frohnatur Corinna in Worte, die es auf den Punkt bringen: „Biomode ist weg vom Filzblumenflair“. Die zur Schau und zum Kauf stehenden Kleidungsstücke für Frauen und Männer sind ebenso entspannt-stylisch wie der Laden, der den angesagten Industriecharme genauso harmonisch trägt wie wiederum die in ihm aushängende Ware ihre originellen Details. An Strandgut-Ästen baumeln Kleider und Männerhemden mit feinen Mustern, auf Holzregalbrettern stapeln sich verschiedenfarbige Longsleeves und Zipper, eine Kleiderstange vor einem Vintage-Kleiderschrank bietet eine attraktive Jacken- und Shirtauswahl, hölzerne Obstkisten bergen witzige Socken und allerlei stimmige Basics. In Lederkoffern liegen große bedruckte Kuschelkissen, auf dem Herzstück des Raumes, der wuchtigen Werkbank, pastellig-unifarbene, Motiv-bedruckte und auch knallige oder gestreifte Oberteile, auf einem Metallwägelchen die begehrten Geniestreich-Jeans. Diese Marke stellt ihre Unikate mit Stoffen aus kontrolliert biologischem Anbau komplett in ihrer Manufaktur in Bielefeld her, weiß Corinna zu berichten, sodass die Hosen-Stoffe, die Nahtfarben und auch die Länge flexibel auf den Kundenwunsch zugeschnitten werden können. Die wunderbaren Woodshirts von wijld dagegen werden tatsächlich aus Holz gewonnen, sind dadurch atmungsaktiv und zugleich flauschig weich (was mein spontaner Fühltest beweist). Weitere EINS-Labels wie thought, nomads, recolution und king louie verwenden Fasern wie Hanf, Viskose aus Bambus-Zellstoff, Modal, Tencel und Bio-Baumwolle, sodass die Modelle alle nicht nur umweltfreundlich sind, sondern auch äußerst angenehm zu tragen. Mit Punkt Eins – dem kratzigen Jute-Image, das Biomode anhaftete – ist hier also definitiv aufgeräumt. Ein gutes Beispiel dafür hat die modebewusste Lindenerin natürlich gleich zur Hand mit den Ethletics-Turnschuhen, die aussehen wie Chucks, aber nicht nur eine Naturkautschuk-Sohle, sondern sogar ein Fußbett haben – da fällt die Entscheidung zugunsten des fairen Modells doch leicht.

Und eins noch – auch das Preis-Leistungsverhältnis ist vollkommen in Ordnung, denn erstens sind die fair gehandelten Bio-Waren bei EINS nicht teurer als bekannte Marken und zweitens sehr langlebig, was sie doppelt nachhaltig macht. Ganz von all dem guten Gewissen beim Shoppen abgesehen, macht es hier auch einfach Freude: Das von Corinna auf Bio-Fair-Messen so schön zusammen- wie hier ausgestellte Sortiment ignoriert traditionelle Altersnormen und ist vom Optischen her fraglos wesentlich interessanter als die konventionelle Massenware.

Anke Wittkopp

Am Lindener Marktplatz 10

30449 Hannover

Tel. 0177 707 43 37

www.eins-bio-fair.de

Öffnungszeiten:

Mo bis Fr 11-14 Uhr

und 15-18.30 Uhr, Sa 10-14 Uhr