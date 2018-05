Public Ablehning!

Und schon wieder Public Viewing! Die Anwohner in Linden-Mitte und -Nord, rund um den Küchengarten herum haben keinen Bock auf Public Viewing zur WM. Sie fürchten, dass die ganze Geschichte zu viel Lärm macht. Der Veranstalter: Ich halte mich an alle Vorgaben, echt jetzt, versprochen! Und die Lindener so: Nei-en! Trotzdem nicht, ätschmannbätsch!

Jetzt planen sie eine Unterschriftenaktion, um das Massenglotzen am Küchengarten zu kippen. Wieso denn bloß? Wie kann das sein, dass jemand keine Lust darauf hat, sich von euphorischen Gesängen und überlautem Getröte um seinen Nachtschlaf bringen zu lassen? Ganz zu schweigen von dem Müll und den Kotzlachen vor der eigenen Haustür. Ist doch schön! Sachen gibt’s…